Szczegóły pożegnania Lewandowskiego. Dwa ważne momenty, Hiszpanie ujawniają
W maju oficjalnie dobiegnie końca kataloński rozdział w karierze Roberta Lewandowskiego. Polak wczoraj ogłosił odejście z FC Barcelona po sezonie 2025/26. Dziś natomiast czeka go ostatnia domowa potyczka w bordowo-granatowych barwach. Jak będzie ona wyglądała? Szczegółami w niedzielne przedpołudnie podzielił się "sport.es". Kibice muszą być gotowi na dwa ważne momenty. Pierwszy wydarzy się w trakcie trwania spotkania. Kolejny tuż po ostatnim gwizdku.
Robert Lewandowski przeżył w FC Barcelona kilka pięknych sezonów. Warszawianin jeszcze niedawno świętował z kolegami drugi z rzędu tytuł. W sobotę stało się jednak jasne, że kolejnego pucharu na Półwyspie Iberyjskim nie dorzuci już do kolekcji. Powód? Nadchodzące przenosiny do innej drużyny. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" - napisał w mediach społecznościowych.
Błyskawicznie otrzymał on multum odpowiedzi, między innymi od zespołowych partnerów. Najbardziej wzruszający moment dopiero przed doświadczonym snajperem. Dzisiaj o godzinie 21:15 rozpocznie się jego pożegnalny mecz na Camp Nou. Robert Lewandowski wyjdzie w podstawowym składzie, co zapowiedział Hansi Flick. Nie wiadomo jednak ile dokładnie minut spędzi na boisku w konfrontacji z Realem Betis. Obywatel naszych zachodnich sąsiadów przygotował specjalny plan.
FC Barcelona i Flick mają plan jak pożegnać Lewandowskiego. Będzie wzruszająco
O szczegółach rozpisała się redakcja "sport.es". "Od pierwszej minuty, a nawet jeszcze przed rozgrzewką, piłkarz będzie otoczony sympatią kibiców Barcelony. Niemiecki trener, jeśli mecz przebiegnie zgodnie z planem, rozważa również wejście jednego ze zmienników w miejsce Lewandowskiego, aby kibice mogli zgotować Polakowi owację na stojąco i skandować jego imię, gdy będzie schodził z boiska" - czytamy w artykule autorstwa Ivana San Antonio. Obserwatorzy dzisiejszego spotkania muszą więc być bardzo czujni.
To zresztą nie koniec. "Po meczu Robert, świadomy już, że przeżywa ostatnie chwile swojej kariery w Barcelonie, planuje przemówić do kibiców z mikrofonem w ręku, aby powiedzieć kilka słów wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymał w ciągu ostatnich czterech sezonów" - dodał dziennikarz w dalszej części artykułu. Jak wspominaliśmy wyżej, początek meczu zaplanowano na 21:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.