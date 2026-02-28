Szansa przed Barceloną. Jest komunikat, zapadła decyzja ws. Lewandowskiego

Obecnie trwające zmagania na Półwyspie Iberyjskim naprawdę mogą się podobać. Zarówno FC Barcelona, jak i Real Madryt od czasu do czasu notują wpadki, co widoczne jest w ligowej tabeli. Niedawno prowadzili w niej "Królewscy", lecz obecni mistrzowie Hiszpanii szybko powrócili na czoło stawki. Podopieczni Hansiego Flicka chcą pozostać na pierwszym miejscu już do końca rozgrywek, ale łatwo nie będzie. Chociażby dzisiaj na Camp Nou zawita nieobliczalny rywal w postaci Villarrealu. "Żółta Łódź Podwodna" walczy o kwalifikację do Champions League.

"Trzeba dobrze wejść w spotkanie i być gotowym, szczególnie przeciwko tak mocnemu rywalowi jak Villarreal, który ma znakomitych piłkarzy. My również musimy grać zawsze na najwyższym poziomie. Dla mnie to może być początek etapu aż do przerwy reprezentacyjnej. Mamy do rozegrania siedem meczów, a jutro może być dobry start. Zwycięstwo byłoby idealne. Na tym się koncentrujemy - dać z siebie wszystko i zaprezentować nasz najwyższy poziom" - mówił opiekun gospodarzy na konferencji prasowej, cytowany przez "fcbarca.com".

Humoru nie miał on najlepszego z powodu urazu Frenkiego De Jonga. "Dla nas to wyzwanie, ale jednocześnie szansa dla innych piłkarzy. Na tym chcę się skupić, myśląc o różnych rozwiązaniach" - przyznał szkoleniowiec w temacie zastępców Holendra. Hansi Flick musiał także przyjrzeć się innym zawodnikom, by wybrać optymalną jedenastkę. Znów spory znak zapytania pojawił się przy Robercie Lewandowskim. Hiszpańscy dziennikarze uważali, że od pierwszego gwizdka na boisku znajdzie się Ferran Torres i to właśnie kosztem napastnika z kraju nad Wisłą. Potwierdzenie przyszło dopiero około godziny 15:00.

Lewandowski rozpocznie na ławce rezerwowych. Flick postawił na Torresa

Żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego ostatecznie mieli rację. Warszawianin znalazł się na ławce rezerwowych. FC Barcelona podała wyjściowe zestawienie w mediach społecznościowych, tradycyjnie publikując grafikę z nazwiskami piłkarzy. Polskim fanom pozostaje mieć nadzieję, iż doświadczony snajper wejdzie na boisko w decydującej fazie potyczki. Jej początek zaplanowano na godzinę 16:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Villarrealem:

Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Torres, Olmo, Yamal, Raphinha, Fermin, Bernal, Kounde, Eric Garcia

Rozwiń

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Robert Lewandowski AFP

Hansi Flick AFP7 vía Europa Press East News

Oceny piłkarzy Jagiellonii za mecz z Fiorentiną. WIDEO Polsat Sport