Jak cieszyć się się życiem i czerpać radość z każdej chwili? Odpowiedź na to pytanie znaleźli już najprawdopodobniej Robert i Anna Lewandowscy. Żona kapitana reprezentacji Polski opublikowała w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające szalony taniec najsłynniejszej pary w polskim sporcie.

Robert Lewandowski przeżywa obecnie swój najlepszy okres w karierze. Polak - podobnie jak cały zespół Bayernu Monachium - w minionym roku imponował formą. W efekcie w końcu zyskał tytuł najlepszego piłkarza świata, zdobywając szereg nagród indywidualnych.

Przed tygodniem "Lewy" odebrał kolejny laur, tym razem na polskiej ziemi, triumfując w 86. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu na najlepszego sportowca roku.

Na uroczystej gali snajper Bayernu pojawił się wraz ze swoją żoną Anną. Para - jak łatwo się domyślić - wzbudzała ogromne zainteresowanie, wprowadzając w zachwyt swoją elegancją.

Tym razem państwo Lewandowscy dali się poznać w zupełnie innej, domowej odsłonie. Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym tańczy z mężem do utworu Whitney Houston "I have nothing".

- Lesze dni nadejdą. Teraz cieszmy się małymi rzeczami - brzmi opis dołączony do nagrania. Wspomniany taniec zobaczcie sami.

