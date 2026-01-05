Szalony rekord Lewandowskiego. To już trzynasty raz, ogłosili wyniki głosowania
Pozycja Roberta Lewandowskiego w polskiej piłce jest absolutnie niezagrożona. Tak naprawdę "Lewy" ma tylko jednego rywala w walce o tytuł najlepszego polskiego piłkarza w historii. Mowa rzecz jasna o Zbigniewie Bońku. W historii katowickiego dziennika "Sport" napastnik Barcelony nie ma sobie jednak równych. W tym roku trzynasty raz w karierze został wybrany najlepszym.
Robert Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka wrócił na swój znakomity, bardzo wysoki poziom. Niemiecki szkoleniowiec ponownie udowodnił, że ma "klucz" do formy kapitana reprezentacji Polski. Dla "Lewego" sezon 2024/2025 był naprawdę udany, pełen sukcesów indywidualnych i drużynowych.
Lewandowski współnie z kolegami z Barcelony rozegrał naprawdę znakomity sezon, prezentując się bardzo dobrze na wszystkich frontach. "Blaugrana" sięgnęła po krajowy tryplet, wygrywając w imponującym stylu rozgrywki La Liga, a także te nieco mniej ważne, a więc puchar i superpuchar Hiszpanii.
Lewandowski po raz 13. Niewiarygodny wynik
Do pełni szczęścia zabrakło tak naprawdę tylko zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Tam Barcelona dotarła do półfinału, gdzie rozegrała pasjonujący dwumecz z włoskim Interem Mediolan. Ostatecznie "Duma Katalonii" musiała uznać wyższość swoich rywali, ale Lewandowski nie miał zbyt wiele do powiedzenia.
Polak wszedł bowiem jedynie na kilka ostatnich minut w dogrywce. W pozostałych rozgrywkach dał jednak zespołowi bardzo dużo. Nie mogło być więc inaczej i Lewandowski kolejny raz w karierze wygrał głosowanie na najlepszego polskiego piłkarza roku według katowickiego dziennika "Sport".
Dla kapitana reprezentacji Polski to już trzynasty triumf w tym prestiżowym plebiscycie. Przewaga Lewandowskiego nad drugim Piotrem Zielińskim i trzecim Jakubem Kamińskim duża nie była. "Lewy" zdobył bowiem 11,38 procent głosów, drugi "Zielu" 10,57, a trzeci "Kamyk" 9,92. 37-latek jest absolutnym rekordzistą w historii plebiscytu. Trzykrotnie wygrywali: Kazimierz Deyna, Andrzej Juskowiak oraz Włodziemierz Smolarek.