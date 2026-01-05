Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szalony rekord Lewandowskiego. To już trzynasty raz, ogłosili wyniki głosowania

Rafał Sierhej

Pozycja Roberta Lewandowskiego w polskiej piłce jest absolutnie niezagrożona. Tak naprawdę "Lewy" ma tylko jednego rywala w walce o tytuł najlepszego polskiego piłkarza w historii. Mowa rzecz jasna o Zbigniewie Bońku. W historii katowickiego dziennika "Sport" napastnik Barcelony nie ma sobie jednak równych. W tym roku trzynasty raz w karierze został wybrany najlepszym.

Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka wrócił na swój znakomity, bardzo wysoki poziom. Niemiecki szkoleniowiec ponownie udowodnił, że ma "klucz" do formy kapitana reprezentacji Polski. Dla "Lewego" sezon 2024/2025 był naprawdę udany, pełen sukcesów indywidualnych i drużynowych.

Lewandowski współnie z kolegami z Barcelony rozegrał naprawdę znakomity sezon, prezentując się bardzo dobrze na wszystkich frontach. "Blaugrana" sięgnęła po krajowy tryplet, wygrywając w imponującym stylu rozgrywki La Liga, a także te nieco mniej ważne, a więc puchar i superpuchar Hiszpanii.

Lewandowski po raz 13. Niewiarygodny wynik

Do pełni szczęścia zabrakło tak naprawdę tylko zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Tam Barcelona dotarła do półfinału, gdzie rozegrała pasjonujący dwumecz z włoskim Interem Mediolan. Ostatecznie "Duma Katalonii" musiała uznać wyższość swoich rywali, ale Lewandowski nie miał zbyt wiele do powiedzenia.

Polak wszedł bowiem jedynie na kilka ostatnich minut w dogrywce. W pozostałych rozgrywkach dał jednak zespołowi bardzo dużo. Nie mogło być więc inaczej i Lewandowski kolejny raz w karierze wygrał głosowanie na najlepszego polskiego piłkarza roku według katowickiego dziennika "Sport".

Dla kapitana reprezentacji Polski to już trzynasty triumf w tym prestiżowym plebiscycie. Przewaga Lewandowskiego nad drugim Piotrem Zielińskim i trzecim Jakubem Kamińskim duża nie była. "Lewy" zdobył bowiem 11,38 procent głosów, drugi "Zielu" 10,57, a trzeci "Kamyk" 9,92. 37-latek jest absolutnym rekordzistą w historii plebiscytu. Trzykrotnie wygrywali: Kazimierz Deyna, Andrzej Juskowiak oraz Włodziemierz Smolarek.

Dwie dorosłe osoby, jedna w eleganckiej białej koszuli i okularach trzymająca kartkę w rękach, druga w białym t-shircie z nadrukiem i podpisem. Tło rozmyte, widać elementy stadionu lub hali.
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC BarcelonaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Po lewej stronie zdjęcia piłkarz w jasnej koszulce podczas meczu na zielonej murawie, po prawej stronie ten sam mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową z emblematami reprezentacji Polski, siedzący na ławce rezerwowych.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona i reprezentacji PolskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / YouTube @FCBarcelonaReporter
Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie z piłką po boisku podczas meczu, w tle widownia zapełniona kibicami oraz bandy reklamowe.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026UrbanandsportAFP

