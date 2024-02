Oferta opiewająca na 50 mln euro mogłaby już zadowolić Barcelonę, ale w rzeczywistości głównym problemem Laporty i Deco jest to, że Robert Lewandowski pod żadnym pozorem nie chce odchodzić. Polak czuje się bardzo dobrze w Barcelonie i jego zamiarem jest wypełnienie podpisanego kontraktu do 2026 roku. Zobaczymy, jak potoczy się ten sezon, ale wygląda na to, że decyzja napastnika Barcelony pozostanie niezmienna, nawet jeśli otrzyma ofertę podwajającą lub potrajającą (już wysoką) pensję, jaką otrzymuje w Barcelonie

~ zaznacza "El Nacional"