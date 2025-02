Piłkarze FC Barcelona i Atletico Madryt stworzyli we wtorek niezapomniane widowisko, a ich bezpośrednie starcie w półfinale Pucharu Króla zakończyło się wynikiem 4:4. Mecz od początku trzymał w napięciu i obfitował w zwroty akcji, przez co hiszpańskie media szeroko rozpisują się na temat tego, co działo się na Stadionie Olimpijskim w stolicy Katalonii. Przy okazji oceniają też występ poszczególnych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Pierwszego z nich jeden z serwisów wprost nazwał "łowcą bramek".