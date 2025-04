Robert Lewandowski znów zagrał taki mecz, po którym jeśli ktoś patrzy w metrykę Polaka, to jedynie po to, by następnie nie móc wyjść z podziwu. 36-letni Polak prezentuje fantastyczną formę strzelecką, czego dowód mieliśmy w środowy wieczór w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów Barcelony z Borussią Dortmund. Dwa z czterech goli (4:0) autorstwa Polaka sprawiły, że gwiazdor "Dumy Katalonii" przeszedł do historii Champions League. Od wczoraj "Lewy" nie ma sobie równych.