⁠Szaleństwo wokół Lewandowskiego. FC Barcelona świętuje, niebywały komunikat ws. Polaka

Znakomicie w nowy sezon ligowy weszła FC Barcelona na czele z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski pod wodzą Hansiego Flicka wrócił do regularnego strzelania i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. "Lewy" ma na koncie cztery trafienia, a to z kolei przyniosło mu kolejne wyróżnienie. 36-latek, do spółki z trzema innymi zawodnikami "Dumy Katalonii" trafił do jedenastki miesiąca w lidze hiszpańskiej.