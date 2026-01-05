Szaleństwo w Monachium, Lewandowski aż nie wytrzymał. O tym wcześniej nie mówił

Z 375 występami, 344 golami oraz 73 asystami swój pobyt w Bayernie Monachium zakończył Robert Lewandowski. Polak do tego klubu trafił latem 2014 roku i z miejsca stał się podstawowym napastnikiem drużyny ze stolicy Bawarii. W trakcie gry w tym zespole 37-latek święcił wiele triumfów, a zdecydowanie największym była wygrana w Lidze Mistrzów.

Co ciekawe, w trakcie kariery zapisał na swoim koncie także kilka rekordów, w tym chociażby liczba strzelonych goli w trakcie jednego sezonu Bundesligi (41 goli), dzięki czemu pobił legendarny wynik Gerda Muellera. Do tego Lewandowski zaliczył także spektakularny występ przeciwko Wolfsburgowi w 2015 roku.

Wówczas reprezentant Polski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się dopiero na drugą połowę. Jak zdradził na kanale High Performance, był wtedy bardzo zły na Pepa Guardiolę (ówczesnego szkoleniowca Bayernu), ponieważ chciał zacząć rywalizację od pierwszego gwizdka.

- Pamiętam, że w czasie meczu byłem wściekły na Pepa, ponieważ nie grałem, a mogłem, ponieważ nie miałem nawet drobnej kontuzji. Nie wiem, dlaczego, ale miałem w głowie, że powinienem grać od pierwszej minuty - przekazał.

Finalnie Polak strzelił aż pięć goli w jedynie dziewięć minut, a dokładniej w przedziale od 51. do 60. minuty. Bayern tamto spotkanie wygrał 5:1, a Lewandowski stał się bohaterem. Mimo to piłkarz nie do końca wiedział, czego dokładnie dokonał. Spotkanie po latach wspomina jako ważną wygraną zespołu.

- Nawet nie wiedziałem, co robię. Byłem tak skupiony, żeby strzelić pierwszego gola, później drugiego, jednego za drugim. Thomas Mueller popchnął mnie w kierunku kibiców, żebym z nimi celebrował. Dla mnie to nie była jednak niezwykła chwila. Odbierałem ten mecz jako po prostu cenne zwycięstwo. Całego zespołu, a nie moje. Nie wiedziałem, czego Thomas ode mnie chce - dodał.

Lewandowski jasno ws. pięciu goli. "Zrozumiałem, co się stało"

Piłkarz przez długi czas nie mógł oswoić się ze skalą tego dokonania. Do przełomu doszło w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Jak wspomina, to właśnie wtedy doszło do niego, co dokładnie zrobił. Jego wyczyn był wówczas głównym tematem do dyskusji w Niemczech oraz na świecie.

To było w święta Bożego Narodzenia. Czułem się bardziej zrelaksowany z moją rodziną i zrozumiałem, co się stało. Pamiętam, że byłem przy stole i pomyślałem "o ku***, co ja zrobiłem?

Aktualnie Lewandowski jest zawodnikiem Barcelony, a w swoim dorobku w tym sezonie ma już 19 spotkań, a w nich zdobył dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. Następny mecz "Duma Katalonii" rozegra w środę 7 stycznia w ramach Superpucharu Hiszpanii z Athletic Bilbao.

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News