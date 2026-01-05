Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szaleństwo w Monachium, Lewandowski aż nie wytrzymał. O tym wcześniej nie mówił

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od 2022 roku Robert Lewandowski jest piłkarzem Barcelony. Polak do Hiszpanii trafił z Bayernu Monachium, gdzie bez dwóch zdań ma status legendy. W barwach giganta z Bawarii wywalczył m.in. Ligę Mistrzów, a także pobił rekord Gerda Muellera pod względem strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. W 2015 natomiast napastnik strzelił aż pięć goli Wolfsburgowi. Jak przyznał na kanale High Performance przez długi czas nie rozumiał, co dokładnie zrobił.

Piłkarz w różowym stroju drużyny FC Barcelona stoi na murawie boiska podczas meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz rozmyta publiczność.
Robert LewandowskiNICOLAS TUCATAFP

Z 375 występami, 344 golami oraz 73 asystami swój pobyt w Bayernie Monachium zakończył Robert Lewandowski. Polak do tego klubu trafił latem 2014 roku i z miejsca stał się podstawowym napastnikiem drużyny ze stolicy Bawarii. W trakcie gry w tym zespole 37-latek święcił wiele triumfów, a zdecydowanie największym była wygrana w Lidze Mistrzów.

Co ciekawe, w trakcie kariery zapisał na swoim koncie także kilka rekordów, w tym chociażby liczba strzelonych goli w trakcie jednego sezonu Bundesligi (41 goli), dzięki czemu pobił legendarny wynik Gerda Muellera. Do tego Lewandowski zaliczył także spektakularny występ przeciwko Wolfsburgowi w 2015 roku.

Wówczas reprezentant Polski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się dopiero na drugą połowę. Jak zdradził na kanale High Performance, był wtedy bardzo zły na Pepa Guardiolę (ówczesnego szkoleniowca Bayernu), ponieważ chciał zacząć rywalizację od pierwszego gwizdka.

    - Pamiętam, że w czasie meczu byłem wściekły na Pepa, ponieważ nie grałem, a mogłem, ponieważ nie miałem nawet drobnej kontuzji. Nie wiem, dlaczego, ale miałem w głowie, że powinienem grać od pierwszej minuty - przekazał.

    Finalnie Polak strzelił aż pięć goli w jedynie dziewięć minut, a dokładniej w przedziale od 51. do 60. minuty. Bayern tamto spotkanie wygrał 5:1, a Lewandowski stał się bohaterem. Mimo to piłkarz nie do końca wiedział, czego dokładnie dokonał. Spotkanie po latach wspomina jako ważną wygraną zespołu.

    - Nawet nie wiedziałem, co robię. Byłem tak skupiony, żeby strzelić pierwszego gola, później drugiego, jednego za drugim. Thomas Mueller popchnął mnie w kierunku kibiców, żebym z nimi celebrował. Dla mnie to nie była jednak niezwykła chwila. Odbierałem ten mecz jako po prostu cenne zwycięstwo. Całego zespołu, a nie moje. Nie wiedziałem, czego Thomas ode mnie chce - dodał.

    Lewandowski jasno ws. pięciu goli. "Zrozumiałem, co się stało"

    Piłkarz przez długi czas nie mógł oswoić się ze skalą tego dokonania. Do przełomu doszło w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Jak wspomina, to właśnie wtedy doszło do niego, co dokładnie zrobił. Jego wyczyn był wówczas głównym tematem do dyskusji w Niemczech oraz na świecie.

      To było w święta Bożego Narodzenia. Czułem się bardziej zrelaksowany z moją rodziną i zrozumiałem, co się stało. Pamiętam, że byłem przy stole i pomyślałem "o ku***, co ja zrobiłem?
      mówił.

      Aktualnie Lewandowski jest zawodnikiem Barcelony, a w swoim dorobku w tym sezonie ma już 19 spotkań, a w nich zdobył dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. Następny mecz "Duma Katalonii" rozegra w środę 7 stycznia w ramach Superpucharu Hiszpanii z Athletic Bilbao.

      Inter - Bologna. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sport)Eleven SportsEleven Sports

      Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
      Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
