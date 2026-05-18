Szaleństwo pod Camp Nou. Chcieli zatrzymać auto Lewandowskiego.

Tomasz Brożek

To był wieczór, który Robert Lewandowski zapamięta na długo, o ile nie do końca swojego życia. Całe Camp Nou pożegnało przy okazji niedzielnego meczu FC Barcelona - Real Betis (3:1) polskiego napastnika jak prawdziwą klubową legendę, którą został podczas czterech lat spędzonych na Półwyspie Iberyjskim. Jak się okazuje, szalone sceny rozgrywały się nie tylko na stadionie, ale i poza jego murami, gdzie tłumy otoczyły samochód naszego reprezentanta.

Kibice FC Barcelona żegnali Roberta Lewandowskiego nie tylko na Camp Nou, ale i poza jego murami

Gdy Robert Lewandowski ogłosił w sobotę, że po sezonie odejdzie z FC Barcelona, stało się jasne, że niedzielny mecz z Realem Betis będzie jednym wielkim hołdem ku czci polskiego napastnika. I tak też się stało.

Całe Camp Nou pożegnało reprezentanta Polski jak ikonę, w myśl hasła: "Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda", które wypromował w mediach społecznościowych sam klub. A po spotkaniu z ekipą z Sewilli dotyczyło ono nie tylko fanów, skandujących nazwisko Roberta Lewandowskiego, ale i jego kolegów z drużyny, którzy stanęli na wysokości zadania, oddając należny szacunek 37-latkowi.

Okazuje się jednak, że wielka celebra osoby Roberta Lewandowskiego nie zakończyła się wraz z jego zejściem z murawy Camp Nou. Później przeniosła się bowiem także w najbliższe okolice słynnego stadionu.

Kibice Barcelony nie dawali bowiem za wygraną, próbując towarzyszyć reprezentantowi Polski do ostatnich chwil. Także wtedy, gdy opuszczał już stadion w swoim samochodzie. A relację z jego wyjazdu ze stadionu zdał obecny na miejscu dziennikarz portalu Sport.pl - Dominik Wardzichowski.

Jak przyznał, pod Camp Nou rozgrywały się iście szalone sceny. Fani chcieli bowiem zastopować jadące auto "Lewego". A sytuacji nie potrafili w pełni opanować obecni na miejscu funkcjonariusze policji, tylko częściowo radząc sobie z niezwykle długim szpalerem.

Absolutne szaleństwo przy wyjeździe Roberta Lewandowskiego z Camp Nou. Ludzi było tyle, że policja opanowała tylko początek "szpaleru", później ludzie próbowali zatrzymać samochód
napisał Dominik Wardzichowski, dołączając do swojego wpisu także nagranie

FC Barcelona ma do rozegrania jeszcze jeden mecz w tym sezonie ligowym. A jest to zaplanowane na najbliższą sobotę wyjazdowe spotkanie z Valencią.

