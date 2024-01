Sytuacja Lewandowskiego coraz trudniejsza. Barcelona ma nowy pomysł

FC Barcelona cały czas boryka się z problemami finansowymi i nie ma wielkich pieniędzy na transfery, ale mimo to w klubie szukają sposobu, by wzmocnić siłę ofensywną. Według "Sportu" najnowszym pomysłem mistrzów Hiszpanii jest wykupienie z Girony Paua Victora, który obecnie jest wypożyczony do Barcy Atletic i spisuje się tam bardzo obiecująco. Jeśli zostanie graczem mistrzów Hiszpanii, może dołączyć do ekipy Xaviego Hernandeza i stać się kolejnym rywalem Roberta Lewandowskiego.