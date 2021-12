Syn zaskoczył Messiego w sprawie Złotej Piłki. Te słowa mówią wszystko?

Robert Lewandowski

Hiszpański "As" opublikował nagranie, na którym widać reakcję syna Leo Messiego - Thiago - na wyniki plebiscytu tegorocznej Złotej Piłki. Rezolutny 9-latek zapytał tatę, dlaczego to właśnie on wygrał Złotą Piłkę. Pod odpowiedzią, którą usłyszał, zapewne podpisałoby się wielu kibiców futbolu - zwłaszcza w Polsce.

