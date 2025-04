Święto w Katalonii, Robert Lewandowski znów w centrum zdarzeń. Głośno o Polaku

Lewandowski i kompani "wystrzeleni". W Katalonii głośno o dokonaniach Polaka

Lewandowski posadzony na ławce rezerwowych? Taka może być taktyka Barcelony

Co ciekawe po swym świetnym występie przeciwko "Die Borussen" Lewandowski ma sporą szansę na to, by... usiąść na ławce rezerwowych i zostać zastąpionym np. przez Ferrana Torresa. Wszystko to dlatego, że "Barca" w kolejnym meczu zmierzy się w Primera Division z Leganes, a więc ekipą ze strefy spadkowej - to będzie niezła okazja, by dać odpocząć kilku kluczowym graczom.