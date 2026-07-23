Robert Lewandowski zadebiutował w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego w Chicago Fire, od razu występując w pierwszym składzie ekipy z "Wietrznego Miasta". Naprzeciw podopiecznych Gregga Berhaltera stanął nie byle jaki rywal, bo był to Inter Miami. Wprawdzie jeszcze bez Leo Messiego w składzie, ale i bez tego starcie z obrońcą tytułu na jego terenie miało nie należeć do najłatwiejszych, o czym przekonali się Polak i spółka.

Kapitan naszej reprezentacji rozegrał ostatecznie 62. minuty. Nie zdołał trafić do siatki i nie zanotował najlepszego występu. Nie to co brylujący po drugiej stronie boiska inny były snajper Barcelony - Luis Suarez. 39-letni Urugwajczyk sam strzelił dwa gole, a i trzeci nie padłby bez jego udziału, bo to właśnie jego uderzenie skutecznie dobijał Preston Plambeck.

Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Luis Suarez skradł show

Wcale nie może więc dziwić porównanie, na jakie zdecydował się tuż po zakończeniu spotkania oficjalny profil MLS.

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I to właśnie do Luisa Suareza trafił po meczu tytuł MVP spotkania. Z tym werdyktem trudno jakkolwiek dyskutować.

W krótką dyskusję z rywalem wdał się za to tuż po spotkaniu Robert Lewandowski, dziękując Urugwajczykowi za mecz w uścisku pełnym szacunku. Ten moment wychwyciły kamery Chicago Fire. - Gracz rozpozna gracza - zaznaczono w opisie, podkreślając klasę obu zawodników.

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Robert Lewandowski PAUL PHELAN AFP

Luis Suarez Rich Storry/Getty Images AFP





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