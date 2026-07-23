Święto Lewandowskiego popsute. Komunikat z MLS. Zdecydowanie ws. Polaka

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Zapewne nie tak wyobrażał sobie debiut w Chicago Fire Robert Lewandowski. Nie dość, że nie zdobył bramki, to jeszcze jego ekipa przegrała 2:3 z Interem Miami, a na dodatek show skradł mu inny z wielkich napastników, także mający w swoim CV piękny rozdział w barwach FC Barcelona. Ten fakt odnotowało po spotkaniu nawet oficjalne konto rozgrywek MLS, jasno stawiając całą sprawę. Świadczy też o tym przyznany tytuł MVP.

Robert Lewandowski i Luis Suarez po meczu Inter Miami - Chicago Fire, serdeczne powitanie na murawie.
Robert Lewandowski i Luis Suarez po meczu Inter Miami - Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Robert Lewandowski zadebiutował w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego w Chicago Fire, od razu występując w pierwszym składzie ekipy z "Wietrznego Miasta". Naprzeciw podopiecznych Gregga Berhaltera stanął nie byle jaki rywal, bo był to Inter Miami. Wprawdzie jeszcze bez Leo Messiego w składzie, ale i bez tego starcie z obrońcą tytułu na jego terenie miało nie należeć do najłatwiejszych, o czym przekonali się Polak i spółka.

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Kapitan naszej reprezentacji rozegrał ostatecznie 62. minuty. Nie zdołał trafić do siatki i nie zanotował najlepszego występu. Nie to co brylujący po drugiej stronie boiska inny były snajper Barcelony - Luis Suarez. 39-letni Urugwajczyk sam strzelił dwa gole, a i trzeci nie padłby bez jego udziału, bo to właśnie jego uderzenie skutecznie dobijał Preston Plambeck.

Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Luis Suarez skradł show

Wcale nie może więc dziwić porównanie, na jakie zdecydował się tuż po zakończeniu spotkania oficjalny profil MLS.

- Luis Suarez i Miami popsuli debiut Roberta Lewandowskiego - czytamy.

I to właśnie do Luisa Suareza trafił po meczu tytuł MVP spotkania. Z tym werdyktem trudno jakkolwiek dyskutować.

W krótką dyskusję z rywalem wdał się za to tuż po spotkaniu Robert Lewandowski, dziękując Urugwajczykowi za mecz w uścisku pełnym szacunku. Ten moment wychwyciły kamery Chicago Fire. - Gracz rozpozna gracza - zaznaczono w opisie, podkreślając klasę obu zawodników.

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Piłkarz w jasnej koszulce drużyny FC Barcelona z widocznym logo sponsora oraz naszywkami na ramieniu, stoi na boisku na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiPAUL PHELANAFP
Luis Suarez
Luis SuarezRich Storry/Getty ImagesAFP


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