Świetne wieści z Hiszpanii. Robert Lewandowski może zacząć odliczać?

Piątek przyniósł kibicom Barcelony dobre wieści, które jeszcze nie są oficjalne. Hiszpańskie media są jednak pewne, że Pedri otrzyma zielone światło od sztabu medycznego, by znaleźć się w kadrze meczowej na sobotnią konfrontację z Realem Sociedad na Estadio Anoeta. Przypomnijmy, że hiszpański pomocnik 24 sierpnia doznał urazu mięśnia prostego w prawej nodze.

Większość dziennikarzy podawała, że wypadnie z gry na 4-5 tygodni. Stacja radiowa RAC1 mówiła o pesymistycznym scenariuszu, w którym fizjoterapeuci spróbują go przygotować na El Clasico 28 października. Nie spełnił się ani jeden, ani drugi wariant. 20-latek przegapił spotkanie z Realem Madryt, ale w San Sebastian mamy go już zobaczyć na murawie. "Celem jest zagranie 20-25 minut, aby się rozkręcił" - napisał Javi Miguel z dziennika "As".

Real Sociedad - FC Barcelona. Robert Lewandowski w wyjściowym składzie?

Dobre informacje płyną także dla fanów Roberta Lewandowskiego. 35-letni napastnik zdaniem tego żurnalisty ma "duże szanse", by znaleźć się w wyjściowej jedenastce desygnowanej przez Xaviego Hernandeza po raz pierwszy od feralnego 4 października, kiedy to Polak został sfaulowany przez Davida Carmo z FC Porto. W wyniku ostrego przewinienia skręcił kostkę. Wrócił do dyspozycji szkoleniowca na Clasico, wchodząc na murawę w drugiej części gry.

Nieco gorzej wygląda sytuacja Frenkiego de Jonga. "Wypada z równania" - głosi nagłówek. Holender, który jest niedostępny od 22 września, nie wyszedł nawet na piątkowy trening, co w praktyce zamyka jego szanse na sobotni wyjazd do Kraju Basków. "W szatni zaczynają pojawiać się pewne obawy o powrót do zdrowia. Ta kwestia zaczyna być niewiadomą" - napisał Miguel.

Do Baskonii razem z drużyną pojadą z kolei niedawno kontuzjowani Raphinha i Jules Kounde. Uważa się, że rozpoczną mecz na ławce rezerwowych, ale także mają spore szanse na wejście na boisko w drugiej połowie.

Robert Lewandowski "na celowniku" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Jose Breton / AFP

Robert Lewandowski (FC Barcelona) / Pau BARRENA / AFP / AFP