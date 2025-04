Świetne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Podejrzeli to na treningu

FC Barcelona o godzinie 21:00 na Montjuic zacznie mecz 30. kolejki LaLiga EA Sports przeciwko Realowi Betis. To dla "Dumy Katalonii" powrót do walki o mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt po boju przeciwko Atletico w ramach półfinału Copa del Rey. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali w stolicy 1:0 i 26 kwietnia zagrają o trofeum. Nie mogą jednak zapominać o właśnie o Primera Division, są przecież liderami z 3 punktami przewagi nad "Królewskimi". Reklama

Do ciekawych zdarzeń doszło z piątek na treningach Betisu i Barcelony. Zespół z Sewilli już po chwili musiał zejść z murawy z powodu intensywnego deszczu. Wszystkie z trzech boisk zostały zalane, więc Manuel Pellegrini zarządził ćwiczenia na siłowni i u fizjoterapeutów, by śliska trawa nie przyczyniła się do odniesienia urazu u któregoś z zawodników. Chilijski szkoleniowiec ma już w głowie zapewne dwumecz z Jagiellonią Białystok w ćwierćfinale Ligi Konferencji.

Z kolei Flick postanowił zorganizować mały mecz, gierkę treningową. Stało się to akurat podczas 15 minut otwartych dla mediów, więc wiadomo, jak wyglądał skład "A", który w teorii mógłby być punktem odniesienia w przewidywaniach dziennikarzy co do wyjściowej jedenastki. Bramkarzem był Wojciech Szczęsny, w obronie zagrali Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Jules Kounde. Środek pola stanowili Frenkie de Jong i Pedri, a tercet atakujący ustanowili Ferran Torres, Robert Lewandowski i Lamine Yamal.

Dlaczego jest tu dziesięć nazwisk? Bo Raphinha i Fermin López wystąpili w roli "comodines", czyli graczy-jokerów, grających z tą drużyną, która obecnie znajduje się w posiadaniu piłki. Pomaga to w ćwiczeniu gry z przewagą liczebną, jak i w niedomiarze. Reklama

Media: Robert Lewandowski w meczu z Betisem wróci do wyjściowego składu FC Barcelona

Hiszpańskie media nie są jednak zgodne co do składu na sobotę, niektóre spodziewają się większej rotacji. "L'Esportiu" do składu daje Gerarda Martina, Inigo Martineza i Erica Garcię, "As" Gaviego, a "Marca" Raphinhę. W wariancie tej pierwszej gazety na ławce usiądą Balde, Cubarsi i de Jong, według tej drugiej rezerwowym będzie Yamal, a trzecia nie widzi pola do żadnych wielkich zmian w porównaniu do galowego zestawienia zespołu.

Robert Lewandowski może być jednak w zasadzie pewny, że wróci do "jedenastki". Przypomnijmy, że w środowe starcie na Metropolitano zaczął na ławce. W rozgrywkach Copa del Rey wybiegł od 1. minuty tylko w konfrontacji z Barbastro.

