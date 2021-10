Świetne wieści dla fanów "Lewego". Jego słowa okażą się prorocze?

Podczas konferencji reprezentacji Polski, na których pojawia się Robert Lewandowski, jak mantra wraca temat wieku biologicznego snajpera Bayernu Monachium.



Sam zainteresowany podchodzi do tematu z uśmiechem, lecz nie ukrywa przy tym, że z biegiem lat czuje się coraz lepiej, a jego ciało w praktyce jest młodsze, niż wskazywałby na to PESEL.



- Jaki jest mój wiek biologiczny? Powiedzmy, że 26 i pół roku. We wszystkich badaniach osiągam coraz lepsze wyniki - mówił 33-letni Lewandowski przed ostatnim meczem z San Marino.



Ten sam temat poruszył także podczas wrześniowego zgrupowania.



- Jestem o tym przekonany, że mogę grać na wysokim poziomie jeszcze co najmniej cztery lata. I dopiero potem zobaczę, co będzie dalej z moją karierą i jak długo ona jeszcze potrwa. W tej chwili nie złożę żadnych deklaracji. Moje wyniki badań fizycznych i szybkościowych są lepsze niż kiedykolwiek - tłumaczył wówczas.

Jak długo Lewandowski może utrzymać się na najwyższym poziomie? Profesor Chmura ujawnia

W czym tkwi tajemnica organizmu Lewandowskiego? Na to pytanie spróbował odpowiedzieć profesor Jan Chmura.



- Co do Roberta, to wzorzec wzorców wyprzedził epokę. Jeśli nadal będzie pracował w tym kierunku co do tej pory, to jego mózg ciągle będzie oczekiwał nie tylko na mocny, ale na bardzo silny bodziec. W tym tkwi między innymi tajemnica jego sukcesu. Jeżeli ten bodziec pozostanie bardzo mocny, a można założyć, że tak będzie, to wówczas nawet w wieku 35-40 lat Lewandowski będzie prezentował równie fenomenalny poziom co obecnie - powiedział wybitny polski fizjolog w rozmowie z "Faktem".



- Robert to fenomen na skalę światową. To wyjątkowy materiał biologiczny i osobowościowy. Jestem pełen podziwu dla jego zdyscyplinowania. Przy tak wielkim stresie i olbrzymim wysiłku fizycznym utrzymuje wysoką jakość treningu. Jest wciąż głodny sukcesu, doskonale poznał swoje ciało - dodał.



Nie jest tajemnicą, że wielką rolę w rozwoju sportowców i utrzymaniu się na najwyższym poziomie odgrywają ich trenerzy.

"Lewy" na szerokie wody wypłynął w Borussii Dortmund pod skrzydłami Juergena Kloppa, który niegdyś był "uczniem" Chmury, gdy ten współpracował z drugoligowym Mainz.



Dobry szkoleniowiec to jednak nie wszystko. Podstawę sukcesu Lewandowskiego stanowi jednak także olbrzymie samozaparcie połączone z chęcią rozwoju i ciężką pracą.

Pozostaje mieć nadzieję, że słowa "Lewego" spełnią się i jeszcze przez kilka lat będzie on cieszył oko polskich fanów, grając na najwyższym poziomie.



