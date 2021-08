Plebiscyt Złotej Piłki został w 2020 roku odwołany - przede wszystkim ze względu na potężne zamieszanie organizacyjne wywołane w większości europejskich lig przez pandemię COVID-19. Teraz jednak nagroda ponownie zostanie przyznana, a stanie się to już za kilka miesięcy, bo w grudniu.

Kolejne media prześcigają się więc w domysłach na temat tego, kto otrzyma to to prestiżowe wyróżnienie. Goal.com przygotował tzw. "power ranking" piłkarzy, którzy mogą mieć największe szanse na tegoroczną Złotą Piłkę.



Złota Piłka. Na liście kandydatów młode talenty, Ronaldo zaledwie ósmy

Na dwudziestoosobową listę załapało się kilka młodych talentów, m.in. Phil Foden (Manchester City, 20. lokata) czy Pedri (FC Barcelona, 19. pozycja). Nie zabrakło też oczywiście takich piłkarzy jak Erling Haaland (Borussia Dortmund, 9.) czy Kylian Mbappe (PSG, 6.). Co ciekawe zaledwie ósmą pozycję otrzymał świeżo upieczony zawodnik Manchesteru United i król strzelców Serie A z ostatniego sezonu, Cristiano Ronaldo.



Polskich kibiców z pewnością jednak najbardziej zainteresuje pierwsza trójka. Otwiera ją Jorginho, który jest jednym z faworytów przede wszystkim dlatego, że w kampanii 2020/2021 sięgnął po dwa bardzo ważne trofea - puchar Ligi Mistrzów (z Chelsea) oraz puchar mistrzostw Europy (z reprezentacją Włoch). Jakby tego było mało, został ostatnio wyróżniony nagrodą UEFA dla gracza roku.



Robert Lewandowski wysoko oceniony

Na drugim miejscu znalazł się Robert Lewandowski. W uzasadnieniu napisano: "Lewandowski nie zamierza zrezygnować z walki o nagrodę, którą powinien otrzymać już w ubiegłym roku. Zwłaszcza teraz, gdy dobre wszedł w nowy sezon z Bayernem Monachium". Jak podkreślono, "Lewy" zdobył już siedem bramek w czterech meczach bawarskiej ekipy.

Głównym pretendentem do Złotej Piłki ma być po raz kolejny Leo Messi. Jak uzasadniono, czynnikiem najbardziej wpływającym na jego możliwy triumf jest niedawne zdobycie Copa America z reprezentacją Argentyny. Ponadto nowy klub Messiego - Paris Saint-Germain - trafił do, jak to określono, "intrygującej" grupy w Lidze Mistrzów (z Bayernem, Benfiką i Dynamem Kijów), co sprawi, że gracz będzie przyciągał bardzo dużo uwagi.



Jak zaznaczono, Argentyńczyk będąc związanym z klubem, który przez lata był dominatorem Ligue 1, będzie miał w najbliższych miesiącach wiele okazji do zdobywania bramek oraz asyst.



Złota Piłka ma 65-letnią tradycję

Leo Messi był laureatem plebiscytu w 2019 roku. Nagrodę otrzymał łącznie sześć razy.



Tradycja przyznawania Złotej Piłki sięga 1956 roku, a zapoczątkował ją tygodnik "France Football".

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

PaCze