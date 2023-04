W 76. minucie powinien był podać do Raphinhi na pustą bramkę, jednak sam chciał pokonać Jana Oblaka, ale chybił. Gdyby trafił, zespół Xaviego Hernandeza prowadziłby dzięki temu 2:0 i miałby spokojniejszą końcówkę.

Polak nie otrzymał zbyt wysokich not. Portal goal.com wystawił mu "czwórkę" w dziesięciostopniowej skali. "Próbował zrobić zbyt wiele. Nie wykorzystał łatwej szansy, gdy Jan Oblak był bezradny, a kilka jego strzałów zostało obronionych" - napisano.

W podobnym tonie swoją ocenę utrzymał "Sport". "Polakowi tym razem nie zabrakło partnerów do gry, co pozwoliło mu skupić się na swojej grze bez potrzeby rozdwajania się. Dwie jego akcje stworzyły najlepsze szanse dla Barcelony. Jedyną jego skazą była sytuacja, gdy będąc sam na sam z Oblakiem, popełnił wielki błąd - strzelał zamiast podać do Raphinhi" - zakończono.