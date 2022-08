Świat nie przestaje zachwycać się Lewandowskim. Kolejne wyróżnienie!

Jeśli ktoś uważał, że Robert Lewandowski jest piłkarzem odpowiednim tylko na Bundesligę, to właśnie dostaje kolejne dowody, że tak nie jest. Co prawda w sparingach Polak nie zachwycał skutecznością, ale wydaje się, że teraz rozkręcił się na dobre.

Od pierwszego spotkania Lewandowski jest podstawowym zawodnikiem Barcelony. W spotkaniu inaugurującym La Liga bramki jednak nie zdobył, a Barcelona tylko zremisowała z Rayo Vallecano 0-0. Ale później było już znacznie lepiej.

Reklama

Z Realem Sociedad Polak zdobył dwa gole i dołożył asystę, a Katalończycy wygrali 4-2. Z kolei w niedzielę "Lewy" znów błysnął skutecznością, po raz kolejny notując dublet, który dał zwycięstwo aż 4-0 nad Realem Valladolid. Dzięki temu Lewandowski wraz z Raphinhą i Ousmane Dembele zostali wybrani do "11" trzeciej kolejki La Liga , a Polak dołożył cegiełkę do jeszcze jednego wyróżnienia.

Robert Lewandowski w "11" miesiąca WhoScored

Dzięki czterem trafieniom w trzech meczach Polak został wybrany do "11 sierpnia" fachowego portalu WhoScored. Co więcej, Polak otrzymał łączną notę 7.78, a lepszą z całej ligi mogą pochwalić się tylko bramkarz Fernando Martinez z Almerii (7.96) oraz Dembele (7.86).

Wyciekły informacje z tajnego spotkania Lewandowskiego. Polak zaskakuje!

W "11" miesiąca zabrakło za to miejsca dla Borja Iglesiasa (Real Betis), który również zdobył cztery bramki i wraz z Lewandowskim jest liderem klasyfikacji strzelców. Wyróżnienia nie otrzymał również Karim Benzema (Real Madryt), który ma koncie ma trzy trafienia i wydaje się być najpoważniejszym rywalem Polaka do zdobycia korony króla strzelców. Za to miejsce w ataku - obok Lewandowskiego - w "11" miesiąca otrzymał Kang-in Lee z RCD Mallorca (gol i asysta w trzech spotkaniach).

FC Barcelona w pościgu za Realem Madryt i Realem Betis

Po trzech kolejkach La Liga na czele tabeli znajduje się Real Madryt, który ma tyle samo punktów co Real Betis. Barcelona zajmuje trzecie miejsce z siedmioma punktami.

W następnej kolejce ekipa Roberta Lewandowskiego zmierzy się na wyjeździe z FC Sevilla (sobota, godz. 21), a Real podejmuje Betis (sobota, godz. 16:15).

PJ