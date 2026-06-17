Świat czeka na wybór "Lewego". Działania żony napastnika dają do myślenia

Lewandowski zagrał już ostatni mecz w barwach FC Barcelony i aktualnie szuka nowego klubu. Na stole miały pojawić się propozycje m.in. z USA i Arabii Saudyjskiej. To zapewne właśnie między tymi dwoma kierunkami będzie wybierał piłkarz, który nie chce jeszcze słyszeć o sportowej emeryturze.

Robert Lewandowski w Chicago Fire? Decyzja coraz bliżej

Mateusz Klich niedawno mówił o korzyściach, jakie niosłaby dla Lewandowskiego przeprowadzka do USA. Wspomniał m.in. o tym, że to byłoby dobre miejsce nie tylko dla niego, ale również jego rodziny - na miejscu nie byłby tak rozpoznawalną postacią i o wiele łatwiej byłoby mu prowadzić normalne życie.

Lewandowski był już gościem w Chicago - pozostało jedynie przedyskutować sprawę z żoną i podjąć decyzję. Jak twierdził Janusz Bosowski, Lewandowska już parę miesięcy wcześniej sprawdzała, jak jest w Chicago i czy mogłoby to być dobre miejsce do życia.

Anna Lewandowska już "sondowała" grunt

"Już w grudniu była w Chicago żona Roberta, Ania, która też sondowała tutejszy grunt. Choć sprawy finansowe są bardzo ważne, to myślę, że dla nich kwestia pieniędzy nie była pewnie tak bardzo istotna, jak po prostu życie w zdecydowanie bardziej cywilizowanym świecie. Na Bliskim Wschodzie kwestia logistyki byłaby trudniejsza" - tłumaczył Bosowski w rozmowie z "Faktem".

Lewandowska pojawiła się w Chicago przed kilkoma miesiącami, by poprowadzić na miejscu swój Healthy Day. Oprócz tego odwiedziła też m.in. New Jersey. Wcześniej wspominano, że na miejscu celebrytka mogłaby liczyć na własny klub fitness. Kto wie, czy Edan Studios nie zyskałoby nowego miejsca na światowej mapie, a może "Lewej" po głowie chodzi już nowy projekt? Póki co pozostaje czekać na ostateczną decyzję małżonków.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska FRANCK FIFE / AFP AFP

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski Urbanandsport / NurPhoto/ Gongora AFP





Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport