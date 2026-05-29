Świat czeka na ruch Lewandowskiego, a tu taki wpis Anny. Musiała się pochwalić

Robert Lewandowski niespełna dwa tygodnie temu ogłosił, że sezon 2025/2026 był dla niego ostatnim w barwach FC Barcelona. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Wyjeżdżam z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych polski snajper.

Świat z zapartych tchem oczekuje teraz kolejnej decyzji kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski dotyczącej tego, w jakim klubie będzie mogli podziwiać jego popisy w kolejnym sezonie. Coraz głośniej mówi się o możliwym przejściu do ligi saudyjskiej, tamtejsze kluby kuszą bowiem naszego napastnika absurdalnie wysokimi wypłatami.

Podczas gdy Lewandowski wciąż główkuje nad tym, jaki powinien być jego kolejny krok w piłkarskim świecie, on i jego najbliżsi korzystają z życia w słonecznej Barcelonie. To właśnie tam, w stolicy Katalonii, Anna Lewandowska rozwija swoje biznesy - po ogromnym sukcesie EDAN Studios trenerka fitness jakiś czas temu ogłosiła, że zamierza otworzyć w tym rejonie kolejną siłownię. Zanim jednak się to stanie, przed 37-latką jeszcze kilka równie mocno ekscytujących wyzwań.

Anna i Robert Lewandowscy korzystają z uroków Barcelony. Tak spędzają razem czas

Już w najbliższy weekend Anna Lewandowska wystartuje w kolejnych zawodach HYROX, tym razem w Berlinie. W ramach przygotowań do rywalizacji WAG reprezentacji Polski stawia na treningi poprawiające kondycje, a więc np. bieganie. W miniony weekend 37-latka wystartowała w 10 kilometrowym biegu 12a Cursa Diagonal, a teraz na trasę zabrała swojego małżonka, Roberta Lewandowskiego. Nagraniem ze wspólnego treningu "Lewa" pochwaliła się w mediach społecznościowych.

"Kiedy oboje macie tę samą definicję 'wyjścia na miasto'" - napisała.

Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert trenują wspólnie już od wielu lat. Ich codzienne rutyny sportowe co prawda mocno się różnią, jednak kiedy tylko jest taka możliwość, piłkarz i trenerka fitness wspólnie wyciskają siódme poty - czy to na siłowni, czy w plenerze. Treningów nie odpuszczają sobie nawet... na wakacjach, o czym Anna opowiadała jakiś czas temu.

"To już taka nasza mała tradycja. Wiele osób może zapytać: "Po co ćwiczyć na wakacjach?". A my odpowiadamy: bo właśnie wtedy mamy najlepszy czas, by zadbać o siebie. Na urlopie jesteśmy razem - z rodziną, bez presji, bez pośpiechu. Możemy spokojnie zaplanować wspólny trening, poćwiczyć w rytmie, który lubimy. Wysypiamy się, jemy zdrowo i świadomie. Dzięki temu wracamy pełni energii, a nie przemęczeni i przejedzeni. Trening na wakacjach to nie obowiązek. To przyjemność i rytuał, który daje nam jeszcze więcej radości z odpoczynku" - ogłosiła na swoim profilu na Instagramie.

Anna to nie tylko "gym buddy" Roberta. Małżonka kapitana reprezentacji Polski od lat pomaga swojemu ukochanemu w odnoszeniu sukcesów, dbając m.in. o jego dietę. To właśnie ona zajmuje się przygotowaniem menu piłkarza, dzięki któremu ma on wystarczająco energii na intensywne treningi i mecze.

