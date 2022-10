Surowa ocena: Lewandowski się przeliczył i z FC Barcelona, i ze Złotą Piłką

Robert Lewandowski postanowił latem odejść z Bayernu Monachium przed wygaśnięciem kontraktu i po długich zmaganiach z bawarskim klubem wreszcie dostał zgodę na transfer. Trafił do FC Barcelona, która wydawała się krokiem naprzód w jego karierze. Kataloński klub to gigantyczna i rozpoznawalna marka, a zdobyte przez niego tytuły są imponujące. Jednakże FC Barcelona z Robertem Lewandowski ani nie prowadzi w lidze hiszpańskiej, ani też nie poradziła sobie w Lidze Mistrzów. Tu odpadła z dalszej gry, wyraźnie słabsza od Bayernu i Interu Mediolan. Czeka ją degradacja do Ligi Europy.

Robert Lewandowski przepadnie w FC Barcelona

Media są bezlitosne i dla FC Barcelona, i dla Roberta Lewandowskiego. Jedną z najbardziej bolesnych krytyk wytoczył Sky Sports. Dziennikarze jego niemieckiej edycji uważają, że Polak po prostu podjął złe decyzje i przelicytował. Zamiast rozwinąć karierę, zwinął ją. Przeliczył się zarówno jeśli chodzi o możliwe sukcesy w FC Barcelona, jak i o możliwość walki o Złotą Piłkę. Nagrodę w tym roku zdobył Karim Benzema z Realu Madryt.

jak czytamy na łamach Sky Sports, FC Barcelona jest daleka od formy i możliwości, jakie osiągają Real Madryt, Manchester City, czy nawet Bayern Monachium. I zapewne długo nie będzie w stanie ich dogonić. Jest wielce wątpliwe, aby stało się to przed wygaśnięciem kontraktu Roberta Lewandowskiego z hiszpańskim klubem, a zatem w Barcelonie nie osiągnie on już tego, co zamierzał.

