Robert Lewandowski przyzwyczaił nas do bicia kolejnych strzeleckich rekordów. Wciąż ma jednak pole do poprawy, zwłaszcza w meczach o Superpuchar Niemiec. Do tej pory nie osiągnął w nich spektakularnych statystyk, do których nas przyzwyczaił.

Jak dotąd Polak wystąpił w dziewięciu meczach o Superpuchar Niemiec - trzykrotnie jako piłkarz Borussii Dortmund i sześć razy w trykocie Bayernu. Strzelił w nich zaledwie - jak na swoje standardy - pięć bramek.

Nie jest to wprawdzie zły wynik, ale warto wziąć pod uwagę, że "Lewy" trafiał do siatki tylko w trzech z dziewięciu wspomnianych spotkań. Swoje statystyki znacząco poprawił w 2018 roku, gdy popisał się hat-trickiem w wygranym 5-0 starciu z Eintrachtem Frankfurt.

Pozostałe dwa gole dopisał do swojego konta w 2012 (w starciu z Bayernem w barwach BVB) oraz w 2017 roku (w meczu z Borussią jako piłkarz Bayernu).

Co ciekawe, w żadnym ze spotkań o Superpuchar Niemiec Lewandowski nie zanotował choćby jednej asysty.

Jeśli piłkarze mistrza Niemiec wzniosą w środowy wieczór trofeum do góry, będzie to dla Polaka piąty taki tytuł. Dotychczas "Lewy" trzykrotnie triumfował z Bayernem, raz z Borussią, a pięciokrotnie musiał przełknąć gorycz porażki.

