A chodzi o nic innego, jak... grę w padla, który cały czas zyskuje na popularności. W przypadku Roberta Lewandowskiego nie jest to jednak w zasadzie żadna nowość, bo 37-latek w przeszłości wielokrotnie chwalił się już swoją aktywnością na korcie.

Mimo to "Mundo Deportivo" i tak donosi o "nowym hobby" Roberta Lewandowskiego.

- Tak odpoczywa, rzucając wyzwanie historycznemu numerowi 1 na świecie - piszą o Polaku katalońscy dziennikarze.

Rywalem "Lewego" był bowiem sam Fernando Belasteguin. Nazywany "Bossem" czyli "Szefem" Argentyńczyk jest uznawany za najlepszego zawodnika w dziejach padla. To on dzierży absolutny rekord panowania na pozycji numer 1 na świecie, która należała do niego przez 16 kolejnych lat. W trakcie swojej kariery 46-latek wygrał przeszło 160 turniejów.

Robert Lewandowski na korcie padlowym. I to z kim u boku

Robert Lewandowski miał okazję zmierzyć się na korcie z Fernando Belasteguinem w klubie należącym właśnie do Argentyńczyka. Zdjęcia z ich wspólnego spotkania na korcie trafiły do sieci.

- Ten obrazek dodatkowo potwierdza ścisły związek między piłką nożną a padlem, dwiema coraz bardziej powiązanymi ze sobą dyscyplinami sportu - kwituje sprawę "Mundo Deportivo".

Wielkimi fanami padla są bowiem także - nie tylko w teorii, ale głównie w praktyce - między innymi Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Vinicius Junior, Andres Iniesta czy Iker Casillas.

Roberta Lewandowskiego czeka teraz niezwykle ważny czas. Już w najbliższy weekend - po starciu z Realem Madryt - Polak może świętować swoje trzecie w karierze mistrzostwo Hiszpanii w barwach FC Barcelona, a potem będzie musiał rozwiązać sprawę swojej wciąż niepewnej przyszłości.

