Starcie z numerem 1. Lewy zaskoczył Hiszpanów. Rzucił wyzwanie "Szefowi"
Hiszpańskie media wyraziły zaskoczenie "nowym hobby", opisując ostatnią aktywność Roberta Lewandowskiego. Polak zamienił piłkarskie boisko na inną arenę sportową, rzucając wyzwanie byłemu liderowi światowego rankingu, nazywanego "Szefem". Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" podkreśla, że napastnik FC Barcelona wpisał się tym samym w modę panującą obecnie w świecie futbolu.
A chodzi o nic innego, jak... grę w padla, który cały czas zyskuje na popularności. W przypadku Roberta Lewandowskiego nie jest to jednak w zasadzie żadna nowość, bo 37-latek w przeszłości wielokrotnie chwalił się już swoją aktywnością na korcie.
Mimo to "Mundo Deportivo" i tak donosi o "nowym hobby" Roberta Lewandowskiego.
- Tak odpoczywa, rzucając wyzwanie historycznemu numerowi 1 na świecie - piszą o Polaku katalońscy dziennikarze.
Rywalem "Lewego" był bowiem sam Fernando Belasteguin. Nazywany "Bossem" czyli "Szefem" Argentyńczyk jest uznawany za najlepszego zawodnika w dziejach padla. To on dzierży absolutny rekord panowania na pozycji numer 1 na świecie, która należała do niego przez 16 kolejnych lat. W trakcie swojej kariery 46-latek wygrał przeszło 160 turniejów.
Robert Lewandowski na korcie padlowym. I to z kim u boku
Robert Lewandowski miał okazję zmierzyć się na korcie z Fernando Belasteguinem w klubie należącym właśnie do Argentyńczyka. Zdjęcia z ich wspólnego spotkania na korcie trafiły do sieci.
- Ten obrazek dodatkowo potwierdza ścisły związek między piłką nożną a padlem, dwiema coraz bardziej powiązanymi ze sobą dyscyplinami sportu - kwituje sprawę "Mundo Deportivo".
Wielkimi fanami padla są bowiem także - nie tylko w teorii, ale głównie w praktyce - między innymi Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Vinicius Junior, Andres Iniesta czy Iker Casillas.
Roberta Lewandowskiego czeka teraz niezwykle ważny czas. Już w najbliższy weekend - po starciu z Realem Madryt - Polak może świętować swoje trzecie w karierze mistrzostwo Hiszpanii w barwach FC Barcelona, a potem będzie musiał rozwiązać sprawę swojej wciąż niepewnej przyszłości.