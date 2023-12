Dla "Biało-Czerwonych" była to "zwycięska porażka" bowiem - przy korzystnym wyniku meczu Meksyku z Arabią Saudyjską - pozwoliła nam pierwszy raz od 36 lat awansować do fazy pucharowej mistrzostw świata. W 1/8 finału trafiliśmy na obrońcę tytułu - Francję, która ograła nas 3:1. Mimo to tamto spotkanie przez wielu wspominane jest jako najlepszy mecz reprezentacji Polki za kadencji Czesława Michniewicza .

Reprezentacja Polski. Zwarcie Robert Lewandowski - Leo Messi podczas meczu z Argentyną