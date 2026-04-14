"Starcie" Dudy z Lewandowskim. Miażdżący werdykt. Przepaść: 11,5 mln
Robert Lewandowski kontra Andrzej Duda - to zestawienie brzmi dość niecodzienne, a właśnie poznaliśmy rozstrzygnięcie tego osobliwego starcia. Doszło do niego na rynku wydawniczym, gdzie kapitan reprezentacji Polski pokonał byłą głowę państwa - i to znacząco, przynajmniej w jednej z kategorii. Werdykt w tej sprawie wydał Instytut Monitorowania Mediów.
IMM wziął pod lupę stan czytelnictwa w Polsce. I jak wynika z jego ustaleń, 41 procent mieszkańców naszego kraju, wśród osób po 15. roku życia, przeczytało w minionym roku przynajmniej jedną książkę. Po którą z nich Polacy sięgali najczęściej?
Jednym z hitów wśród pozycji debiutujących na rynku okazał się "Lewandowski. Prawdziwy" pióra Sebastiana Staszewskiego, przedstawiająca często nieznane dotąd kulisy życia i kariery snajpera FC Barcelona. To właśnie ona cieszyła się największym zasięgiem w social mediach spośród wszystkich dzieł, które zostały poddane analizie.
Na wyróżnienie zasłużyła w tym względzie także autobiografia naszego byłego prezydenta - "To ja. Andrzej Duda".
- "Lewandowski. Prawdziwy" i "To ja. Andrzej Duda" zdobyły zdecydowanie najwięcej interakcji (po ponad 200 tys.) w mediach społecznościowych ze wszystkich książek wydanych w 2025 roku. Analiza struktury zaangażowania wykazuje, że najwięcej interakcji - obejmujących komentarze, reakcje oraz udostępnienia - dla czołowej piątki zestawienia wygenerowały Facebook (29%), TikTok (27%) oraz YouTube (23%) - ogłosił Instytut Monitorowania Mediów.
Robert Lewandowski "pokonał" Andrzeja Dudę na rynku wydawniczym także w ogólnym zestawieniu najbardziej medialnych książek 2025 roku. Książka Sebastiana Staszewskiego osiągnęła zasięg 38,2 mln kontaktów z odbiorcami, co dało jej drugie miejsce w skali kraju. W przypadku pozycji wydanej przez byłego prezydenta wynik ten był o 11,5 mln mniejszy, co wystarczyło jednak, by znaleźć się w TOP 3.
Absolutnym numerem jeden okazała się natomiast powieść "Null", która wyszła spod ręki Szczepana Twardocha, osiągając wedle wyliczeń Instytutu Monitorowania Mediów zasięg na poziomie 49,4 mln potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem.