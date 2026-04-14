"Starcie" Dudy z Lewandowskim. Miażdżący werdykt. Przepaść: 11,5 mln

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski kontra Andrzej Duda - to zestawienie brzmi dość niecodzienne, a właśnie poznaliśmy rozstrzygnięcie tego osobliwego starcia. Doszło do niego na rynku wydawniczym, gdzie kapitan reprezentacji Polski pokonał byłą głowę państwa - i to znacząco, przynajmniej w jednej z kategorii. Werdykt w tej sprawie wydał Instytut Monitorowania Mediów.

Robert Lewandowski i Andrzej Duda

IMM wziął pod lupę stan czytelnictwa w Polsce. I jak wynika z jego ustaleń, 41 procent mieszkańców naszego kraju, wśród osób po 15. roku życia, przeczytało w minionym roku przynajmniej jedną książkę. Po którą z nich Polacy sięgali najczęściej?

Jednym z hitów wśród pozycji debiutujących na rynku okazał się "Lewandowski. Prawdziwy" pióra Sebastiana Staszewskiego, przedstawiająca często nieznane dotąd kulisy życia i kariery snajpera FC Barcelona. To właśnie ona cieszyła się największym zasięgiem w social mediach spośród wszystkich dzieł, które zostały poddane analizie.

Gorąco ws. Lewandowskiego. Nawet Karol Nawrocki zabrał głos. Padła deklaracja

Na wyróżnienie zasłużyła w tym względzie także autobiografia naszego byłego prezydenta - "To ja. Andrzej Duda".

- "Lewandowski. Prawdziwy" i "To ja. Andrzej Duda" zdobyły zdecydowanie najwięcej interakcji (po ponad 200 tys.) w mediach społecznościowych ze wszystkich książek wydanych w 2025 roku. Analiza struktury zaangażowania wykazuje, że najwięcej interakcji - obejmujących komentarze, reakcje oraz udostępnienia - dla czołowej piątki zestawienia wygenerowały Facebook (29%), TikTok (27%) oraz YouTube (23%) - ogłosił Instytut Monitorowania Mediów.

Robert Lewandowski "pokonał" Andrzeja Dudę na rynku wydawniczym także w ogólnym zestawieniu najbardziej medialnych książek 2025 roku. Książka Sebastiana Staszewskiego osiągnęła zasięg 38,2 mln kontaktów z odbiorcami, co dało jej drugie miejsce w skali kraju. W przypadku pozycji wydanej przez byłego prezydenta wynik ten był o 11,5 mln mniejszy, co wystarczyło jednak, by znaleźć się w TOP 3.

Szaleńcza pogoń za Atletico, coś takiego już się nie powtórzy. Gol Lewandowskiego dał nadzieję

Absolutnym numerem jeden okazała się natomiast powieść "Null", która wyszła spod ręki Szczepana Twardocha, osiągając wedle wyliczeń Instytutu Monitorowania Mediów zasięg na poziomie 49,4 mln potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem.

Robert Lewandowski
Andrzej Duda otworzył drugi dzień Szczytu Inicjatywy Trójmorza
Andrzej Duda
FC Barcelona - Rayo Vallecano 1-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Polsat Sport

