Stara miłość nie rdzewieje. Müller wybiera jednak "Lewego"!

I to pomimo faktu, że "Lewy" przed sezonem odszedł za 45 milionów euro do FC Barcelona. We wtorek polski napastnik wróci jednak na Allianz Arenę, ponieważ los skojarzył te dwie ekipy w Lidze Mistrzów.

Müller i Lewandowski grali wspólnie w Bayernie przez osiem lat i reprezentant Niemiec był najlepszym asystentem przy bramkach kapitana "Biało-Czerwonych", który w Monachium przez pięć ostatnie sezonów zostawał królem strzelców Bundesligi.

W tegorocznej edycji "Złotej Piłki" faworytem wydaje się być Benzema, który wygrał zarówno La Ligę, jak i Ligę Mistrzów, w obu rozgrywkach będąc najlepszym snajperem. Müller jest pod wrażeniem gry Francuza, ale stawia jednak na dobrze sobie znanego gracza.

"Złota Piłka". Thomas Müller stawia na Lewandowskiego

"Muszę oddać głos na Lewandowskiego. Wiem jednak, dlaczego o to pytacie. Benzema miał bardzo dobry sezon i jest bardzo dobrym piłkarzem" - stwierdził pomocnik Bayernu.

Ceremonia wręczenia "Złotej Piłki" w tym roku odbędzie się już 17 października.

Początek meczu Bayern Monachium - FC Barcelona we wtorek o 21.00. Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć w Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl .

