Stanowski znów punktuje. Tym razem poszło o Roberta Lewandowskiego

Miało być przełamanie z Rayo Vallecano , później z FC Porto . To może wreszcie z Atletico Madryt ? Hiszpańskie media nie ustawały w prognozach, kiedy Robert Lewandowski wróci do formy i zacznie znów strzelać bramki dla Barcelony. Bez nich "Duma Katalonii" męczy się niemal w każdym spotkaniu, choć dwa ostatnie sprawdziany Xaviemu udało się zdać. Po remisie z Rayo FC Barcelona wygrała trudne spotkania z Porto w Lidze Mistrzów i Atletico Madryt w La Liga.

W obu tych spotkaniach kapitan reprezentacji Polski miał przynajmniej kilka dogodnych okazji do strzelenia gola i odgonienia swoich krytyków przynajmniej na jakiś czas. Niestety to się nie udało, a dziennikarze znów mieli wiele do powiedzenia w kwestii formy 35-latka . Od dłuższego czasu zwiastuje się koniec Polaka, który od stycznia będzie miał rywala w walce o miejsce w podstawowym składzie. Wtedy też do drużyny ma dołączyć niezwykle utalentowany Vitor Roque .

Jose Alvarez z "El Chiringuito" zapowiada już rychły transfer Lewandowskiego . Zdaniem dziennikarza FC Barcelona wobec pogarszającej się skuteczności napastnika może zdecydować się na rozstanie. Wpływ na to może mieć również wysoka pensja, jaką Polak pobiera w klubie . Według wielu źródeł jest on obecnie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w barwach "Blaugrany".

Stanowski nie zgadza się z krytyką Lewandowskiego

- Lewandowski gra słabo, ale czy to musi być kwestia wieku? W meczu z Atletico mógł strzelić cztery gole - czy nie strzelił ich, bo jest stary? Moim zdaniem staruch nie doszedłby do tych okazji. Gdyby wszystkie wykorzystał - miałby drugą młodość? Czy on odstaje i wygląda na boisku jak oldboy pomiędzy młodzieniaszkami, czy też po prostu przestała się go słuchać piłka w kluczowych momentach - odskakuje przy przyjęciu albo nie leci w bramkę po strzale? Bo moim zdaniem jeśli to drugie, to wiek nie jest decydujący i przyczyn należy szukać gdzie indziej - dodał Stanowski.