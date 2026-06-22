Stanowczy komunikat z PZPN ws. przyszłości Lewandowskiego. Mamy nowe wieści

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przynależność klubowa Roberta Lewandowskiego na najbliższy sezon. Ten w końcu zdecydował się na opuszczenie Barcelony i zmianę pracodawcy. Do tego niewiadomą była również przyszłość napastnika w reprezentacji Polski.

W końcu po przegranym barażu ze Szwecją o awans na mundial zainteresowany w mediach społecznościowych umieścił post z wymownym podkładem muzycznym, a dokładniej "Time to Say Goodbye" Andrei Bocelliego. Mimo to upływu czasu konkretów dalej brakuje.

37-latek wziął udział w majowo-czerwcowym zgrupowaniu kadry i nawet zagrał w dwóch spotkaniach towarzyskich. Pożegnania jednak nie było. W mediach dalej pojawiały się dyskusje ws. tego, co zdecyduje gracz. Teraz najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Łukasz Wachowski, czyli sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Stanowczy głos z PZPN ws. Lewandowskiego. "Po rozmowach"

Ten dla Radia ZET przekazał, że po wszystkich rozmowach w związku jest przeświadczenie, że "Lewy" pozostanie w reprezentacji na kolejne lata i powalczy z kadrą w Lidze Narodów oraz kwalifikacjach do najbliższych mistrzostw Europy. Wachowski przyznał, że innego scenariusza nie zakładają.

- Po rozmowach, które prowadziliśmy w ostatnim czasie nie zakładamy innego scenariusza niż ten, że Robert Lewandowski powalczy z nami o wyjazd na ten jego ostatni turniej. Jesteśmy dobrej myśli, że Lewy pomoże nam w eliminacjach do EURO2028 - powiedział.

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Najbliższy mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają 25 września. Będzie to wówczas rywalizacja z Bośnią i Hercegowiną w ramach wspomnianej Ligi Narodów.

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