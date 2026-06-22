Stanowczy komunikat z PZPN ws. przyszłości Lewandowskiego. Mamy nowe wieści

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość w reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Choć ten oficjalnie nie zakończył kariery w narodowych barwach, to po barażu ze Szwecją opublikował dość wymowny post, który spowodował spore poruszenie. Do tego odpowiedzi w tej kwestii brakowało. Nowe wieści na ten temat przekazał teraz Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski Mikolaj Barbanell / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przynależność klubowa Roberta Lewandowskiego na najbliższy sezon. Ten w końcu zdecydował się na opuszczenie Barcelony i zmianę pracodawcy. Do tego niewiadomą była również przyszłość napastnika w reprezentacji Polski.

W końcu po przegranym barażu ze Szwecją o awans na mundial zainteresowany w mediach społecznościowych umieścił post z wymownym podkładem muzycznym, a dokładniej "Time to Say Goodbye" Andrei Bocelliego. Mimo to upływu czasu konkretów dalej brakuje.

Zobacz również:

Ferran Torres
Mundial

Wygryzł Lewandowskiego. Teraz stał się pośmiewiskiem. Hiszpanie są bezlitośni

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

37-latek wziął udział w majowo-czerwcowym zgrupowaniu kadry i nawet zagrał w dwóch spotkaniach towarzyskich. Pożegnania jednak nie było. W mediach dalej pojawiały się dyskusje ws. tego, co zdecyduje gracz. Teraz najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Łukasz Wachowski, czyli sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Stanowczy głos z PZPN ws. Lewandowskiego. "Po rozmowach"

Ten dla Radia ZET przekazał, że po wszystkich rozmowach w związku jest przeświadczenie, że "Lewy" pozostanie w reprezentacji na kolejne lata i powalczy z kadrą w Lidze Narodów oraz kwalifikacjach do najbliższych mistrzostw Europy. Wachowski przyznał, że innego scenariusza nie zakładają.

Zobacz również:

Kamil Grosicki w barwach Pogoni Szczecin
Ekstraklasa

Trzęsienie ziemi w kolejnym klubie Ekstraklasy. Trener zwolniony przed sezonem

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

- Po rozmowach, które prowadziliśmy w ostatnim czasie nie zakładamy innego scenariusza niż ten, że Robert Lewandowski powalczy z nami o wyjazd na ten jego ostatni turniej. Jesteśmy dobrej myśli, że Lewy pomoże nam w eliminacjach do EURO2028 - powiedział.

Najbliższy mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają 25 września. Będzie to wówczas rywalizacja z Bośnią i Hercegowiną w ramach wspomnianej Ligi Narodów.

Zobacz również:

123
Mundial

Hitowe mecze mogą zostać przerwane. Ekstremalne warunki zmuszą FIFA do reakcji

Adam Lewicki
Adam Lewicki
piłkarz w czerwonym stroju z numerem 9 i napisem „Lewandowski” kuca na murawie boiska, wokół niego rozmyte sylwetki osób przy linii bocznej oraz trybuny w tle
Robert LewandowskiPONTUS LUNDAHLAFP
Piłkarz w czerwonym stroju z białym orłem na piersi oraz opaską kapitańską na ramieniu, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z orłem na piersi na stadionie, uśmiechnięty, w trakcie meczu lub rozgrzewki. Tło rozmazane, skupienie na twarzy sportowca.
Robert LewandowskiAndrzej IwańczukEast News


Najlepsze wsady w Orlen Basket Lidze 25/26. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja