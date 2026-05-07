Najbliższe tygodnie będą rozstrzygające dla przyszłości Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa w Barcelonie. "Duma Katalonii" wciąż czeka na ostateczną decyzję Polaka ws. zaproponowanej mu umowy. Prezes Joan Laporta chciałby pozostania "Lewego", choć ten nie wydaje się przekonany do takiego rozwiązania.

Z drugiej strony pewności i jakości nie gwarantuje zawsze Torres, który na przełomie lutego i marca zaliczył fatalną passę kolejnych spotkań bez gola. Pozostanie Hiszpana, w opinii hiszpańskich dziennikarzy powiązane jest ściśle z decyzją "Lewego".

Ferran Torres stawia weto. Nie chce odchodzić z FC Barcelona

Jeśli kapitan Biało-Czerwonych postanowi parafować nową umowę i pozostać w stolicy Katalonii, klub będzie starał się o "wypchnięcie" Ferrana Torresa. Tyle że temu taki scenariusz nie w smak.

Albert Nadal z redakcji "diariARA" przekazał, że Hiszpan postawił weto. Torres buntuje się przeciwko takiemu traktowaniu i nie zamierza opuszczać Barcelony w trakcie najbliższego lata.

FC Barcelona nie zaoferowała mu wciąż przedłużenia umowy, ponieważ czeka na ostateczną decyzję Lewandowskiego i to właśnie od niej uzależnia swoje dalesze kroki względem młodszego snajpera.

26-latek chce zostać w stolicy Katalonii i wypełnić swój kontrakt, który jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Jeśli jednak Lewandowski zdecyduje się na rozstanie, wówczas wychowanek Valencii będzie mógł liczyć na nową umowę.

W bieżącej kampanii Ferran Torres rozegrał 46 meczów. Strzelił w nich 20 goli i zanotował dwie asysty. A jak przedstawiają się liczby Lewandowskiego? 42 spotkania, w których zdobył 18 bramek i dorzucił do tego cztery kluczowe podania.

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski GUILLERMO MARTINEZ AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski Soccrates Images Getty Images

Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press