Stanowcze weto w Barcelonie, uwaga skierowana na Lewandowskiego. Flick musi reagować

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Zarówno przyszłość Roberta Lewandowskiego, jak i Ferrana Torresa stoi obecnie pod znakiem zapytania. Obaj napastnicy mieli swoje wzloty i upadki, a FC Barcelona wciąż nie wie, jaką decyzję ws. nowej umowy podejmie "Lewy". Hiszpanie ujawnili, że w ostatnich dniach doszło w Barcelonie do buntu, co jest pokłosiem działań klubu. W centrum znalazł się Lewandowski, a Hansi Flick musi szybko reagować.

article cover
Robert Lewandowski i Ferran TorresPablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images / MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP

Najbliższe tygodnie będą rozstrzygające dla przyszłości Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa w Barcelonie. "Duma Katalonii" wciąż czeka na ostateczną decyzję Polaka ws. zaproponowanej mu umowy. Prezes Joan Laporta chciałby pozostania "Lewego", choć ten nie wydaje się przekonany do takiego rozwiązania.

Z drugiej strony pewności i jakości nie gwarantuje zawsze Torres, który na przełomie lutego i marca zaliczył fatalną passę kolejnych spotkań bez gola. Pozostanie Hiszpana, w opinii hiszpańskich dziennikarzy powiązane jest ściśle z decyzją "Lewego".

Zobacz również:

Pini Zahavi i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Agent Lewandowskiego już w Barcelonie. Podpisanie kontraktu lada moment. Wymowne słowa

Damian Okła
Damian Okła

Ferran Torres stawia weto. Nie chce odchodzić z FC Barcelona

Jeśli kapitan Biało-Czerwonych postanowi parafować nową umowę i pozostać w stolicy Katalonii, klub będzie starał się o "wypchnięcie" Ferrana Torresa. Tyle że temu taki scenariusz nie w smak.

Albert Nadal z redakcji "diariARA" przekazał, że Hiszpan postawił weto. Torres buntuje się przeciwko takiemu traktowaniu i nie zamierza opuszczać Barcelony w trakcie najbliższego lata.

Wielkie pożegnanie w Barcelonie, napastnik zmienia ligę. Padła kwota

FC Barcelona nie zaoferowała mu wciąż przedłużenia umowy, ponieważ czeka na ostateczną decyzję Lewandowskiego i to właśnie od niej uzależnia swoje dalesze kroki względem młodszego snajpera.

26-latek chce zostać w stolicy Katalonii i wypełnić swój kontrakt, który jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Jeśli jednak Lewandowski zdecyduje się na rozstanie, wówczas wychowanek Valencii będzie mógł liczyć na nową umowę.

Zobacz również:

Harry Kane nie mógł uwierzyć w decyzje podejmowane na murawie przez portugalskiego arbitra Joao Pinheiro
Liga Mistrzów

Gol już w 3. minucie. Potem gigantyczne kontrowersje. Oto drugi finalista LM

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

W bieżącej kampanii Ferran Torres rozegrał 46 meczów. Strzelił w nich 20 goli i zanotował dwie asysty. A jak przedstawiają się liczby Lewandowskiego? 42 spotkania, w których zdobył 18 bramek i dorzucił do tego cztery kluczowe podania.

Piłkarz w złotym stroju FC Barcelony wykonuje salut, obok niego widać plecy kolegi z drużyny z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9.
Ferran TorresANDER GILLENEA AFP
Piłkarz w stroju Barcelony z uniesionymi ramionami w geście radości po zdobyciu gola podczas meczu na stadionie piłkarskim.
Robert LewandowskiGUILLERMO MARTINEZAFP
Dwóch piłkarzy w jasnozielonych strojach wykonuje zmianę na boisku podczas meczu piłki nożnej, obok stoi sędzia techniczny z tablicą do zmian, w tle widoczni są kibice i członkowie obsługi boiska.
Ferran Torres i Robert LewandowskiSoccrates ImagesGetty Images
Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja