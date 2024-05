Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, ale jeśli ten w sezonie 2024/2025 rozegra mniej niż 55 procent spotkań, to umowa automatycznie wygaśnie. Polak ma więc wiele do udowodnienia, a z jego ostatnich zapowiedzi wynika, że pojawiające się co jakiś czas plotki na temat jego transferu są przesadzone, ponieważ on sam nigdzie się nie wybiera.