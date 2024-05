Robert Lewandowski nie jest jeszcze pewien, co może się stać z jego przyszłością, ale FC Barcelona zaczyna rozważać opcję wypuszczenia go z klubu. Już latem ubiegłego roku wpłynęły duże oferty, m.in. z Arabii Saudyjskiej, ale żadna nie została przyjęta. Po pierwsze dlatego, że Barcelona nie mogłaby się obejść bez Polaka. A po drugie dlatego, że Lewandowski nie chciał odejść

Media: FC Barcelona zdecydowała. Robert Lewandowski już pewien swojej przyszłości

Teraz nowe wieści z biur FC Barcelona opublikował kataloński dziennik "Sport". Jak czytamy na jego łamach, ostateczną decyzję w sprawie najbliższej przyszłości Roberta Lewandowskiego ... podejmie od sam. Ekipa wciąż obecnego mistrza Hiszpanii uszanuje jego wybór, jakikolwiek by nie był.

Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie... lub zrobi to, na cokolwiek się zdecyduje. Klub oddał sprawę w ręce Polaka i jego przedstawiciela - Piniego Zahaviego, którzy mają wybrać, co jest najlepsze dla ich przyszłości, a ich życzenia zostaną uszanowane

Dalej przedstawiono jednak i złą informację dla Roberta Lewandowskiego. Zdaniem "Sportu" bowiem, nawet jeśli Polak pozostanie w FC Barcelona na kolejny sezon, będzie to jego ostatnia kampania w stolicy Katalonii. I to klauzuli dotyczącej możliwości przedłużenia kontraktu do 2026 roku, w zależności od liczby rozegranych minut.