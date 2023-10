Stało się, Lewandowski "wykreślony" przez Xaviego. A to dopiero początek

Robert Lewandowski miał ostatnio wielkiego pecha - na początku października, w spotkaniu FC Barcelona z ekipą FC Porto w ramach Ligi Mistrzów , doznał on skręcenia kostki, które skutecznie wyeliminowało go nie tylko z udziału w następnych meczach "Blaugrany", ale i z dwóch potyczek reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024.

FC Barcelona - Athletic Bilbao: Robert Lewandowski poza składem meczowym

W FC Barcelona myślą już o "El Clasico". Czy Lewandowski zdąży z powrotem?

Choć zespół z Kraju Basków to bez wątpienia wymagający przeciwnik, to dla Xaviego najważniejsze jest teraz to, by wyjść jak najmocniejszym rozstawieniem na zbliżające się "El Clasico". Kolejne dni będą więc kluczowe w kwestii rekonwalescencji Lewandowskiego i jego kompanów.