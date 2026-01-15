Stało się, Lewandowski czekał na ten moment. Zdecydował detal. Dokładnie 0,01

Robert Lewandowski (37), Lionel Messi (38) i Cristiano Ronaldo (40) razem... mają już 115 lat. Nie przeszkadza im to jednak kontynuować rywalizacji snajperskiej, która wciąż ekscytuje. W najnowszym zestawieniu Polak widnieje w nim na pozycji wicelidera.

O ciekawy rejestr pokusił się serwis PopFoot. Przedstawił najskuteczniejszych snajperów XXI wieku, biorąc pod uwagę bramki zdobywane wyłącznie z gry. Nie uwzględniono w tej arytmetyce goli z rzutów karnych.

Lewandowski jednak skuteczniejszy niż Ronaldo. Decydowała 0,01 gola. Messi wciąż na pozycji lidera

W bieżącym stuleciu Messi rozegrał łącznie 1137 meczów i zdobył w nich 784 bramki. Ronaldo ustępuje mu nieznacznie - ma na koncie 778 bramek w 1304 spotkaniach. Za nimi plasuje się Lewandowski, który zaliczył 1010 potyczek, pokonując bramkarza rywali 620 razy.

Ta kolejność zmienia się jednak, jeśli policzymy średnią strzelanych goli na mecz. Na pozycji lidera nadal pozostaje Messi, ale na drugie miejsce wysuwa się "Lewy". Wyprzedza CR7 minimalnie - dokładnie o 0,01 bramki!

Lewandowski jest najmłodszy w tercecie hegemonów i niewykluczone, że wyczynową karierę zakończy jako ostatni. Tylko on reprezentuje jeszcze klub z europejskiego Top 5. Jego kontrakt z Barceloną wygasa 30 czerwca tego roku.

Opcja prolongaty pozostaje kwestią otwartą. Polski napastnik chce zostać w stolicy Katalonii na kolejny rok. Jest gotów zgodzić się na redukcję uposażenia nawet o 50 proc.

Najlepsi snajperzy XXI wieku w zestawieniu PopFoot:

1. Leo Messi - 784 gole (0,69 na mecz)

2. Cristiano Ronaldo - 778 (0,60)

3. Robert Lewandowski - 620 (0,61)

4. Luis Suarez - 540 (0,52)

5. Zlatan Ibrahimović - 488 (0,49)

6. Karim Benzema - 471 (0,48)

7. Edin Dżeko - 425 (0,42)

8. Edinson Cavani - 405 (0,46)

9. Harry Kane - 395 (0,54)

10. Sergio Aguero - 378 (0,48)

Robert Lewandowski AFP

Leo Messi CHANDAN KHANNAAFP AFP

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE/AFP/East News East News