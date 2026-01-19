Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stało się. Bolesne skutki porażki Barcelony. Oto nowy numer jeden

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

FC Barcelona przegrała niedzielne starcie z Realem Sociedad, przez co jej przewaga w ligowej tabeli nad Realem Madryt stopniała do zaledwie 1 punktu. To jednak nie koniec konsekwencji. Te indywidualne mógł odczuć także zachwycający w tym sezonie swoimi występami Joan Garcia, tracąc miano numeru 1 w Europie. Przy okazji warto zaznaczyć także, jak na tle swojego rywala wypada dzielący z nim szatnię Wojciech Szczęsny. A fakty są bolesne dla naszego reprezentanta.

Dynamiczna walka bramkarzy o piłkę podczas meczu piłkarskiego, po lewej stronie kilku zawodników rywalizuje w powietrzu, po prawej stronie dwóch bramkarzy obejmuje się na znak sportowej przyjaźni i wsparcia.
Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Joan Garcia oraz Wojciech SzczęsnyJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ANDER GILLENEA / AFPAFP

W niedzielny deszczowy wieczór w San Sebastian przerwany został ciągnący się już od 11 meczów zwycięski marsz FC Barcelona. Drużynę Hansiego Flicka zatrzymał dzielny Real Sociedad, którego bohaterem został stojący między Alex Remiro. Golkiper "Txuri-Urdin" zasłużenie otrzymał później nawet tytuł MVP tego spotkania.

30-latek, który w ostatnim czasie był często krytykowany za swoją obecną formę, tym razem zachwycił i skapitulował tylko raz - po strzale Marcusa Rashforda.

    Tymczasem bramki dla Realu Sociedad zdobyli Mikel Oyarzabal oraz Goncalo Guedes. I mieli się z czego cieszyć, bo pokonanie Joana Garcii w tym sezonie nie należy do łatwych zadań.

    FC Barcelona. Joan Garcia skapitulował dwukrotnie. Natychmiastowe konsekwencje

    Pomijając wczorajszy mecz, Hiszpan wpuścił 16 bramek w 19 meczach. I - trzeba przyznać uczciwie - nie są to liczby rzucające na kolana. A mimo to niejednokrotnie ratował Barcelonę z niewyobrażalnych tarapatów, co także jasno obrazują statystyki.

    24-latek wkraczał w miniony weekend jako numer jeden wśród bramkarzy z TOP lig Europy, biorąc pod uwagę odsetek udanych interwencji. W jego przypadku wynosił on 83,3 procent. Identyczny wynik zdołał wykręcić jeszcze Mile Svilar z AS Roma (dane za Fbref.com).

    Po niedzielnych wydarzeniach w San Sebastian (2 wpuszczone gole przy 6 celnych strzałach rywali), Joan Garcia spadł jednak na czwartą lokatę, notując identyczne statystyki, co Mike Maignan (80,9 proc).

    Mile Svilar został więc nowym samodzielnym numerem 1 na Starym Kontynencie. Ale nie umniejsza to notowaniom Joana Garcii.

      O tym, jak wielkie oparcie ma w Hiszpanie FC Barcelona świadczyć może porównanie jego występów z dokonaniami Wojciecha Szczęsnego, który zastępował go między słupkami w czasie kontuzji. Polak wybronił zaledwie - w zestawieniu ze swoim rywalem - 63 procent strzałów rywali, co stanowi istną przepaść w poziomie występów obu bramkarzy.

      Co więcej, ze statystyk uwzględniających współczynnik xG (gole oczekiwane) wynika, że nasz były reprezentant we wszystkich meczach zapobiegł utracie 1,7 bramki, podczas gdy w przypadku Joana Garcii mówimy już o ponad 5 trafieniach.

        Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
        Wojciech SzczęsnyPhoto by JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
        Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach z rękawicami bramkarskimi, stojących na stadionie podczas treningu lub rozgrzewki
        Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
        Bramkarz w sportowej koszulce z rękawicami do piłki nożnej, znajduje się na stadionie, w tle widoczne osoby oraz trybuny.
        Joan GarciaUrbanandsportAFP
