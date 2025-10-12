Stadion w Kownie zapłonął. Polscy kibice w akcji. Padł okrzyk do Donalda Tuska

Już na kilka dni przed meczem było jasne, że atmosfera na meczu Litwa - Polska będzie gorąca. Gospodarze obawiali się "najazdu" biało-czerwonych fanów. Okazało się, że - poniekąd - słusznie. Litewska federacja w odpowiedzi na pytania Interii poinformowała przed meczem, że spodziewa się około 3500-4000 przyjezdnych zza zachodniej granicy.

Nasi rodacy rzeczywiście tłumnie stawili się w Kownie. Spora rzesza z nich zebrała się na ponad trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem pod Kościołem św. Michała Archanioła, wspólnie krzycząc i śpiewając. Następnie pochód ruszył w stronę Stadionu Dariusa i Girenasa.

Po drodze raz po raz słychać było wybuchy petard. Ale na szczęście wówczas obyło się jakichkolwiek większych incydentów. Było jednak niemal pewne, że biało-czerwoni fani będą chcieli "przejąć" trybuny. I tak też się stało.

Mecz Litwa - Polska. "Biało-Czerwoni" kibice w akcji na trybunach

"Gorąco" na stadionie zrobiło się już podczas hymnów. Gdy z głośników rozbrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego", biało-czerwoni fani stłoczeni na wypełnionym po brzegi sektorze gości nie tylko wspólnie przyłączyli się do chóralnego śpiewu, ale też zaprezentowali przygotowaną oprawę.

W ruch poszły race i frunące w stronę płyty boiska białe serpentyny, a dodatkowo rozwinięta została ogromna biało-czerwona flaga z napisem: "POLSKA".

Dym nad trybunami unosił się jeszcze przez dłuższą chwilę, ale nie wpływał na widoczność na murawie. Dlatego mecz mógł rozpocząć się zgodnie z planem.

Później, już w trakcie spotkania, z trybun poleciały okrzyki pod adresem obecnego na stadionie premiera RP - Donalda Tuska.

Donald matole! Twój rząd obalą kibole

Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - Polska INTERIA.PL

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Jan Urban Foto Olimpik AFP