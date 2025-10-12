Stadion w Kownie zapłonął. Polscy kibice w akcji. Padł okrzyk do Donalda Tuska
Polscy kibice tłumnie stawili się w Kownie i postanowili zaznaczyć swoją obecność. Najpierw na ulicach miasta, a potem już na stadionie, odpalając race i rozwijając okazały transparent podczas "Mazurka Dąbrowskiego" przed meczem z Litwą. Później postanowili także zwrócić się do obecnego na obiekcie premiera Donalda Tuska, zapowiadając zgodnie ze zwyczajem "obalenie jego rządu".
Już na kilka dni przed meczem było jasne, że atmosfera na meczu Litwa - Polska będzie gorąca. Gospodarze obawiali się "najazdu" biało-czerwonych fanów. Okazało się, że - poniekąd - słusznie. Litewska federacja w odpowiedzi na pytania Interii poinformowała przed meczem, że spodziewa się około 3500-4000 przyjezdnych zza zachodniej granicy.
Nasi rodacy rzeczywiście tłumnie stawili się w Kownie. Spora rzesza z nich zebrała się na ponad trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem pod Kościołem św. Michała Archanioła, wspólnie krzycząc i śpiewając. Następnie pochód ruszył w stronę Stadionu Dariusa i Girenasa.
Po drodze raz po raz słychać było wybuchy petard. Ale na szczęście wówczas obyło się jakichkolwiek większych incydentów. Było jednak niemal pewne, że biało-czerwoni fani będą chcieli "przejąć" trybuny. I tak też się stało.
Mecz Litwa - Polska. "Biało-Czerwoni" kibice w akcji na trybunach
"Gorąco" na stadionie zrobiło się już podczas hymnów. Gdy z głośników rozbrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego", biało-czerwoni fani stłoczeni na wypełnionym po brzegi sektorze gości nie tylko wspólnie przyłączyli się do chóralnego śpiewu, ale też zaprezentowali przygotowaną oprawę.
W ruch poszły race i frunące w stronę płyty boiska białe serpentyny, a dodatkowo rozwinięta została ogromna biało-czerwona flaga z napisem: "POLSKA".
Dym nad trybunami unosił się jeszcze przez dłuższą chwilę, ale nie wpływał na widoczność na murawie. Dlatego mecz mógł rozpocząć się zgodnie z planem.
Później, już w trakcie spotkania, z trybun poleciały okrzyki pod adresem obecnego na stadionie premiera RP - Donalda Tuska.
Donald matole! Twój rząd obalą kibole