Stadion w Kownie zapłonął. Polscy kibice w akcji. Padł okrzyk do Donalda Tuska

Tomasz Brożek

Polscy kibice tłumnie stawili się w Kownie i postanowili zaznaczyć swoją obecność. Najpierw na ulicach miasta, a potem już na stadionie, odpalając race i rozwijając okazały transparent podczas "Mazurka Dąbrowskiego" przed meczem z Litwą. Później postanowili także zwrócić się do obecnego na obiekcie premiera Donalda Tuska, zapowiadając zgodnie ze zwyczajem "obalenie jego rządu".

Polscy kibice odśpiewali hymn w urokliwych okolicznościach
Polscy kibice odśpiewali hymn w urokliwych okolicznościachPiotr Nowak / Interia.plPAP

Już na kilka dni przed meczem było jasne, że atmosfera na meczu Litwa - Polska będzie gorąca. Gospodarze obawiali się "najazdu" biało-czerwonych fanów. Okazało się, że - poniekąd - słusznie. Litewska federacja w odpowiedzi na pytania Interii poinformowała przed meczem, że spodziewa się około 3500-4000 przyjezdnych zza zachodniej granicy.

Nasi rodacy rzeczywiście tłumnie stawili się w Kownie. Spora rzesza z nich zebrała się na ponad trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem pod Kościołem św. Michała Archanioła, wspólnie krzycząc i śpiewając. Następnie pochód ruszył w stronę Stadionu Dariusa i Girenasa.

Po drodze raz po raz słychać było wybuchy petard. Ale na szczęście wówczas obyło się jakichkolwiek większych incydentów. Było jednak niemal pewne, że biało-czerwoni fani będą chcieli "przejąć" trybuny. I tak też się stało.

    Mecz Litwa - Polska. "Biało-Czerwoni" kibice w akcji na trybunach

    "Gorąco" na stadionie zrobiło się już podczas hymnów. Gdy z głośników rozbrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego", biało-czerwoni fani stłoczeni na wypełnionym po brzegi sektorze gości nie tylko wspólnie przyłączyli się do chóralnego śpiewu, ale też zaprezentowali przygotowaną oprawę.

    W ruch poszły race i frunące w stronę płyty boiska białe serpentyny, a dodatkowo rozwinięta została ogromna biało-czerwona flaga z napisem: "POLSKA".

    Dym nad trybunami unosił się jeszcze przez dłuższą chwilę, ale nie wpływał na widoczność na murawie. Dlatego mecz mógł rozpocząć się zgodnie z planem.

    Później, już w trakcie spotkania, z trybun poleciały okrzyki pod adresem obecnego na stadionie premiera RP - Donalda Tuska.

    Donald matole! Twój rząd obalą kibole
    krzyczał sektor gości

    Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

      Z Kowna - Tomasz Brożek

      Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - PolskaINTERIA.PL
      Piłkarz w białoczerwonym stroju całuje herb na koszulce podczas meczu, na ramieniu ma opaskę kapitana, w tle rozmyta publiczność oraz piłkarskie boisko, po lewej stronie widoczne duże powiększenie jego portretu wyrażające skupienie.
      Kapitan reprezentacji Polski - Robert LewandowskiAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter
      Mężczyzna w garniturze rozmawiający podczas konferencji prasowej, z mikrofonem przed sobą, na tle ściany z logotypami sponsorów
      Jan UrbanFoto OlimpikAFP

