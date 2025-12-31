Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sprawa przesądzona. Komunikat ws. Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie już wiedzą

Katalońskie "Mundo Deportivo" opisuje, jak wygląda obecna sytuacja Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelona już po tym seonie może zmienić barwy klubowe. Xavier Munoz wskazuje trzy rynki, które w tym momencie są najbardziej zainteresowanie pozyskaniem "Lewego" za darmo latem 2026 roku. To tylko kwestia godzin, aż kapitan reprezentacji Polski oficjalnie będzie mógł porozumieć się z nowym pracodawcą.

Piłkarz w stroju FC Barcelony dynamicznie wykonujący ruch, prawdopodobnie próbując oddać strzał podczas meczu, na tle rozmytej trybuny stadionu.
Robert Lewandowski coraz bliżej odejścia z FC BarcelonaBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl

W ostatniej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Robert Lewandowski zapewnił, że nie spieszy się z podjęciem najważniejszej decyzji ws. swojej najbliższej przyszłości.

Chodzi oczywiście o potencjalną zmianę klubu lub pozostanie w FC Barcelona. Możemy być więc pewni, że żaden oficjalny komunikat w tej sprawie nie pojawi się w najbliższym czasie.

W tej kwestii nic się już więc nie zmieni. Od 1 stycznia czas do zakończenia kontraktu Lewandowskiego z FC Barcelona będzie wynosił 6 miesięcy. A to oznacza jedno.

Kapitan reprezentacji Polski od 1 stycznia 2026 roku będzie mógł swobodnie negocjować z dowolnym klubem. Jeśli dojdzie do porozumienia, Robert Lewandowski przeniesie się do niego 1 czerwca całkowicie za darmo.

Co najważniejsze - Robert Lewandowski i Pini Zahavi w ogóle nie muszą już uwzględniać w tych negocjacjach Barcelony. Aktualny klub Polaka nie będzie mógł nic zrobić, jeśli decyzja w obozie Polaka zostanie podjęta.

Nie jest wykluczone, że Robert Lewandowski ostatecznie zostanie w FC Barcelona, gdzie, jak sam wiele razy podkreślał, jest bardzo szczęśliwy. Na horyzoncie pojawiają się jednak konkretne opcje dla Polaka.

Mundo Deportivo: Trzy możliwe kierunki dla Roberta Lewandowskiego

Xavier Munoz z "Mundo Deportivo" podaje, że napastnik cieszy się dużym zainteresowaniem głównie w trzech krajach.

Pierwszym z nich są Stany Zjednoczone. W niedalekiej przeszłości "Bild" informował, że pierwsze kroki w kierunku pozyskania Lewandowskiego poczyniło już Chicago Fire z Major League Soccer.

Drugi to Turcja i stołeczne Fenerbahce. Przedstawiciele tego klubu również mieli już spotkać się z agentem Roberta Lewandowskiego i zaproponować mu swoją ofertę.

Trzecim potencjalnym kierunkiem jest Arabia Saudyjska. Polski napastnik mógłby dołączyć do jednego z największych klubów w tym kraju.

Xavier Munoz z "Mundo Deportivo" nie wspomniał o Serie A i AC Milan. Media informały niedawno, że włoski gigant również jest zainteresowany Robertem Lewandowskim. Szczególnie, że Polak mógłby przejść latem całkowicie za darmo.

Przed nami bardzo ciekawe miesiące.

