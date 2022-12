Sprawa Lewandowskiego oburza Hiszpanów! "Nie ma dla niego przebaczenia"

Robert Lewandowski został zawieszony za czerwoną kartkę obejrzaną w starciu z Osasuną oraz gest pocierania nosa, jaki wykonał w drodze do szatni, co zostało zinterpretowane jako lekceważenie arbitra. FC Barcelona do końca walczyła o to, by Polak mógł wystąpić już w najbliższej kolejce La Liga i w tym celu zwróciła się nawet do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Ten jednak pozostał nieugięty i podtrzymał karę .