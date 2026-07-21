Spotkanie Lewandowskiego i Messiego "skasowane". Regulamin mówi jasno. To koniec
W niedzielę wieczorem wielkim finałem pomiędzy Hiszpanią a Argentyną zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Niestety dla Leo Messiego i spółki w nim lepsi 1:0 okazali się rywale. Jak się okazuje, 39-latek tuż po turnieju nie wrócił z reprezentacją do kraju, a został w USA, gdzie po przerwie ruszyły już rozgrywki MLS. W nocy ze środy na czwartek jego Inter Miami zmierzy się z Chicago Fire, gdzie swój debiut najprawdopodobniej zaliczy Robert Lewandowski. Legendarny Argentyńczyk spotkanie jednak ominie. Podano nawet powód, a ten wcale nie jest taki oczywisty.
Po ponad miesiącu zmagań zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Ostatecznie złote medale trafiły do Hiszpanów, którzy w wielkim finale ograli 1:0 obrońców tytułu - Argentyńczyków. Swojej nacji nie pomógł nawet Leo Messi, który po kapitalnym początku zmagań z każdym meczem był coraz mniej widoczny. Co ciekawe, 39-latek miał już nawet podjąć decyzję ws. przyszłości w kadrze i przekazać ją swoim kolegom z kadry.
Co ciekawe, wokół legendarnego gracza pojawiały się dyskusję ws. ewentualnego powrotu do MLS. W końcu rozgrywki powróciły już kilka dni temu, a swój debiut w barwach Chicago Fire miał zaliczyć Robert Lewandowski. Spotkanie klubu zostało jednak przełożone ze względu na utrzymujący się nad miastem dym.
Wobec tego wydaje się, że debiut "Lewego" odbędzie się w nocy ze środy na czwartek, a będzie to spotkanie między Chicago Fire a Interem Miami, czyli klubem właśnie Messiego. Spotkanie zapowiada się jako wielki hit, a w mediach pojawiały się wieści, że mimo to Argentyńczyk starcie ominie. I tak się stanie. W tej kwestii najnowsze wieści przekazał ESPN.
Jak podają źródła ESPN w poniedziałek, Lionel Messi i Rodrigo De Paul będą musieli odczekać trochę czasu, zanim powrócą do Interu Miami na sezon MLS po udziale w mistrzostwach świata FIFA z Argentyną
Nieugięte zasady, Messi otrzymał wolne. Daty powrotu nie ma
Od razu przypomniano również apel FIFPro, czyli organizacji reprezentującej zawodowych graczy. Federacja przekonuje, że każdy z zawodników po zakończeniu sezonu powinien otrzymać 21 dni wolnego. Do tego wskazuje, że między meczami powinno być co najmniej 72 godziny odpoczynku. Z tego względu Messi ominie m.in. spotkanie z popularnymi "Strażakami".
Spotkanie Inter Miami - Chicago Fire odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o godz. 1:30 czasu polskiego.