Spięcie w meczu Barcelony. Wściekły rywal ruszył na Lewandowskiego. Zrobiło się gorąco

Pierwsza połowa meczu Getafe z FC Barcelona zakończyła się bezbramkowym remisem , choć obie ekipy miały okazję do zdobycia bramki. W jednej z akcji podopieczni trenera Xaviego Hernandeza dwukrotnie obijali słupek . Najpierw zrobił to Brazylijczyk Raphinha , a następnie dobijający strzał kolegi Alejandro Balde , który tym razem nie wystąpił w roli lewego obrońcy, a jako skrzydłowy.

Getafe - FC Barcelona. Robert Lewandowski starł się z Damianem Suarezem

Ten szybko znalazł się tuż przy Robercie Lewandowskim, doprowadzając do krótkiego zwarcia. To nie spodobało się naszemu reprezentantowi, który ruszył z pretensjami do arbitra. Po chwili znalazło się tam kilku zawodników obu ekip, lecz na szczęście nie doszło do eskalacji konfliktu. "Lewy" został odciągnięty na bok przez Gaviego i ruszył w stronę tunelu prowadzącego do szatni, podobnie jak pozostali zawodnicy.