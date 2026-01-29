Robert Lewandowski umowę z FC Barcelona podpisał latem 2022 roku. Wówczas "Blaugrana" wykupiła prawa do karty zawodniczej Polaka z Bayernu Monachium za kwotę 50 milionów euro razem z wszelkimi bonusami. "Lewy" odszedł z Niemiec do Hiszpanii, a z "Dumą Katalonii" związał się czteroletnim porozumieniem.

To wygasa za mniej niż sześć miesięcy. Od 1 stycznia 2026 roku Lewandowski może już swobodnie negocjować z dowolnym klubem na świecie i nie grożą mu za to żadne kary. Polak przy każdej możliwej sytuacji podkreśla jednak, że na jego liście priorytetów Barcelona zajmuje pierwsze miejsce.

La Liga rzuca koło ratunkowe Lewandowskiemu. Ważny przepis

Od początku tego sezonu formę naszego napastnika można w najlepszym przypadku określić mianem "sinusoidy". Lewandowski nie potrafi odnaleźć niezbędnej na tym poziomie regularności, co sprawia, że wątpliwości wokół jego przyszłości właściwie z miesiąca na miesiąc rosną.

Kwestią istotną dla Barcelony z pewnością jest także to, jaką pensję ewentualnie miałby otrzymywać Lewandowski przy nowej umowie. W tym momencie według medialnych doniesień Polak inkasuje 10 milionów euro netto rocznie, co ustawia go na szczycie drabinki płacowej klubu.

Z pomocą przyszła sama La Liga. W grudniu 2025 roku hiszpańskie "Mundo Deportivo" poinformowało, że władze rozgrywek zdecydowały się wprowadzić nowy artykuł 103, który odnosi się do przedłużenia kontraktów z zawodnikami. Ten może znacząco ułatwić potencjalne podpisanie nowej umowy z "Lewym".

Na jego mocy klub może przedłużyć kontrakt z jednym piłkarzem nawet jeśli będzie to oznaczało przekroczenie limitu płacowego założonego przez La Liga. Warunkiem jest to, aby pensja tego piłkarza nie przekraczała ośmiu procent całego wspomnianego powyżej limitu kosztów całej kadry.

W tym momencie limit płacowy Barcelony opublikowany kilka miesięcy temu przez władze rozgrywek wynosi 351 milionów euro przy kwotach brutto. Lewandowski brutto zarabia 20 milionów euro, co oznacza, że w tym momencie wypełnia on 5,6 % całego limitu płacowego obowiązującego "Blaugranę".

Gdyby więc Barcelona chciała przedłużyć porozumienie z Lewandowskim nawet pozostając przy obecnej pensji, to wciąż byłoby to możliwe. Oczywiście przepis pozwala na pewne ryzyko, ale klub w kolejnym sezonie zmuszony jest do "oddania przestrzeni finansowej odzyskanej dzięki tej operacji w następnym sezonie".

W tym sezonie Lewandowski w barwach Barcelony wystąpił jak na razie łącznie w 25 spotkaniach. Strzelił w nich 12 goli i trzykrotnie asystował swoim kolegom. Nie są to liczby, za które należy Polaka krytykować z nadmierną częstotliwością, ale bez wątpienia on sam jest przyzwyczajony do lepszych wyników.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Pedri związał się z Barceloną do 2030 roku. Świetne wieści dla klubu Lewandowskiego Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski najpewniej zakończy piłkarską karierę przed rokiem 2035 AFP

