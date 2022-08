Specjalne powitanie Polaków przed meczem "Lewego"! Historyczna chwila na Camp Nou

Oprac.: Katarzyna Pociecha Robert Lewandowski

Spiker podkreślił wagę historycznej chwili na Camp Nou i wykonał miły gest w kierunku polskich kibiców, którzy tłumnie przybyli do Barcelony, by na żywo obejrzeć debiut Roberta Lewandowskiego w La Liga. "Witaj Polsko" - krzyknął do mikrofonu. "Lewy" znalazł się w podstawowej jedenastce wybranej przez Xaviego na pojedynek FC Barcelona - Rayo Vallecano.

Zdjęcie Wyjątkowa chwila na Camp Nou. Spiker powitał Roberta Lewandowskiego i polskich kibiców / Twitter / East News