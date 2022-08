Specjalna prośba Lewandowskiego do Barcelony. Poszło o Polaków

Kataloński dziennik "Sport" żartuje, że Polacy są już teraz większymi "cules" niż prezes Barcelony Joan Laporta. Prezentacja Lewandowskiego na Camp Nou była ogromnym wydarzeniem w Polsce. Przybyło na nią wielu dziennikarzy z całego świata, w tym 30-40 z Polski (tak oceniają Hiszpanie). Zaraz po prezentacji przed kibicami z Camp Nou odbyła się godzinna konferencja prasowa. Oficjalna. Na niej pytania zadawano po angielsku, hiszpańsku i katalońsku. Nie tylko do Lewandowskiego także do prezesa Laporty.

Lewandowski zorganizował drugą konferencję prasową po prezentacji

Na prośbę Lewandowskiego zorganizowano też drugą konferencję wyłącznie dla mediów z Polski. Tam kapitan reprezentacji Polski opowiadał o swoich pierwszych wrażeniach z pobytu w Barcelonie. Relacjach z młodymi graczami takimi jak Gavi, Pedri, czy Ansu Fati. - Ze względów językowych najtrudniejszy kontakt mam z Gavim. Mówiliśmy sobie, że jego angielski musi się poprawiać w takim samym tempie jak mój hiszpański - opowiadał Lewandowski.

Lewandowski - nowy lider Barcelony

Na kilkanaście dni przed 34. urodzinami Polak czuje się już wystarczająco doświadczony, by z marszu przejąć pozycję jednego z liderów szatni Barcelony. - Próbuję rozmawiać z młodymi graczami. Mają ogromny talent, ale wciąż mogą się rozwijać. Jeśli zechcą skorzystać z moich podpowiedzi, to ok. Ale to tylko od nich zależy - tłumaczył Lewandowski.

Stwierdził też, że od dawna czuł, że czas zrobić ten krok i wyjść z monachijskiej strefy komfortu. - Mogłem zostać w Bayernie tak byłoby może najłatwiej. Ja wciąż chcę się jednak uczyć nowych rzeczy. Barcelona to dla mnie krok do przodu - przekonywał.

