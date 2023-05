Sobowtór Roberta Lewandowskiego robi furorę w sieci. Też jest piłkarzem

Robert Lewandowski ma swojego klona. Nagranie robi furorę w sieci

Od kilku dni media na całym świecie rozpisują się na temat Pablo Hernandeza . Zawodnik trzecioligowego CD Castellon udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, w którym zwrócił się do swoich fanów.

Pod filmikiem od razu pojawiły się komentarze kibiców... Barcelony . Sympatycy "Blaugrany" zauważyli ogromne podobieństwo pomiędzy Hernandezem a Lewandowskim. "Przez moment myślałem, że to Robert z filtrem postarzającym", "50-letni Lewandowski opuszczający klub po 7 drinkach", "Co ci się stało, Robert?", "Nie wiedziałem, że Lewandowski gra w Castellon" - można wyczytać wśród komentarzy.

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników na świecie. Kapitan reprezentacji Polski przez ostatnie lata zachwycał w barwach Borussi Dortmund i Bayernu Monachium , a niespełna rok temu przeniósł się z Niemiec do Hiszpanii i zasilił szeregi klubu FC Barcelona . "Lewy" szybko stał się jednym z kluczowych zawodników z ekipie Xaviego Hernandeza.

Nie może to jednak dziwić, na krótko po dołączeniu do drużyny Polak zaczął regularnie zdobywać bramki. Co więcej, sezon 2022/2023 zakończy nie tylko jako mistrz Hiszpanii, ale również lider klasyfikacji najlepszych strzelców. 34-latek zdołał pokonać w tej kwestii Karima Benzemę, ubiegłorocznego króla strzelców rozgrywek La Liga. "Lewy" w tym roku strzelił aż 23 gole. Gwiazdor Realu Madryt na ten moment ma na swoim koncie o pięć bramek mniej.