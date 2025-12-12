Snajper z Madrytu zastąpi Lewandowskiego? "Konflikt" w Barcelonie, jest komunikat

Nie przeszkadza mi to. Staram się nie zwracać na to zbytniej uwagi, ale wiem, co się mówi. Wszędzie w mediach społecznościowych jest o tym. Myślę, że bardziej chodzi o to, co się mówi w sieci, niż o to, co się dzieje w rzeczywistości. Jestem bardzo skupiony na tym sezonie, na tym, co czeka Atletico Madryt. Staram się więc to ignorować i myśleć o sobie - dalszym rozwoju jako zawodnik i o wygrywaniu