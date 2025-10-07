Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słowa Lewandowskiego niosą się po Hiszpanii. Tak odebrano to, co powiedział w Polsce

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W poniedziałek rozpoczęło się październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, na którym zawitał Robert Lewandowski. Kapitan kadry wziął udział w konferencji prasowej. Tam dziennikarze zapytali go o niedzielne spotkanie przeciwko Sevilli, podczas którego zmarnował rzut karny. Odpowiedź napastnika szybko poniosła się po hiszpańskich mediach.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiKRZYSZTOF HELIOS/400MMNewspix.pl

W sobotę FC Barcelona poniosła pierwszą porażkę w sezonie, jeśli chodzi o rozgrywki La Liga. Drużyna Hansiego Flicka została kompletnie rozbita przez grającą na własnym stadionie Sevillę (1:4). Po pierwszej połowie goście spokojnie mogli przegrywać nawet czterema bramkami.

Przy stanie 0:2 impuls dał Marcus Rashford, który tuż przed przerwą strzelił kontaktowego gola. Po zmianie stron - w 76. minucie - doskonałą okazję do wyrównania miał Robert Lewandowski. 37-latek podszedł do rzutu karnego, jednak jego strzał nie wylądował nawet w świetle bramki.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Hiszpanie cytują Roberta Lewandowskiego. "Przyznał, że porażka była bolesna"

Niewykorzystana "jedenastka" polskiego napastnika jeszcze bardziej podłamała kataloński zespół. Ostatecznie Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki aż czterokrotnie.

Dzień po meczu przyszła pora na kolejną przerwę reprezentacyjną. Lewandowski udał się na zgrupowanie kadry "Biało-Czerwonych". O godz. 17:45 ruszyła konferencja, na której kapitan drużyny pojawił się u boku Jana Urbana. Jedno z pytań dziennikarzy dotyczyło tego, co w sobotę stało się w Sewilli.

Odpowiedź 37-latka natychmiastowo zaciekawiła hiszpańskie media. Na łamach "Mundo Deportivo" zacytowano słowa Lewandowskiego. "Polski napastnik przyznał, że porażka w Sewilli była bolesna, ale należy ją traktować jako punkt zwrotny" - czytamy.

Zobacz również:

Premiera filmu o Wojciechu Szczęsnym
Piłka nożna

Byliśmy na premierze filmu o Szczęsnym. Plejada gwiazd w Warszawie

Jakub Żelepień
Jakub Żelepień

    - Wiadomo, że takie mecze jak wczoraj się zdarzają. To jest piłka nożna. Nie zawsze idzie wszystko po myśli. Niewykorzystane rzuty karne są wkalkulowane w ten sport. Ale takie sytuacje mogą wzmocnić. Ta chęć rewanżu jest duża. Trzeba pokazać to na boisku - tłumaczył piłkarz na spotkaniu z mediami.

    "Lewandowski powiedział, że w szatni jest chęć pozbycia się tego ciernia" - z kolei tak jego słowa skomentowali eksperci cytowanego dziennika. Zaraz po sobotnim meczu hiszpańskie media nie zostawiły na naszym rodaku suchej nitki.

    W czwartek 9 października reprezentację Polski czeka towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią. Trzy dni później kadra Urbana zmierzy się z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata. Relacje na żywo z obu meczów w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski współpracują ze sobą od dwóch miesięcy
    Tenis

    Wspaniały powrót Osaki, Wiktorowski triumfuje. Finalistka US Open za burtą WTA Wuhan

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Piłkarz ubrany w pomarańczową koszulkę z herbem klubu FC Barcelona, szeroko uśmiecha się, stojąc na boisku podczas meczu piłkarskiego.
    Robert Lewandowski po przegranej z SevilląMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Zawodnik w pomarańczowym stroju z logo FC Barcelony stoi z zamkniętymi oczami i rękami na biodrach, obok znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej z numerem 18 na koszulce oraz sędzia w tle.
    Robert LewandowskiCRISTINA QUICLERAFP
    Piłkarz w koszulce sportowej z charakterystycznymi barwami na tle rozmazanej widowni, trzyma złożone dłonie przy twarzy w geście wyrażającym emocje.
    Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja