Słowa Lewandowskiego niosą się po Hiszpanii. Tak odebrano to, co powiedział w Polsce
W poniedziałek rozpoczęło się październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, na którym zawitał Robert Lewandowski. Kapitan kadry wziął udział w konferencji prasowej. Tam dziennikarze zapytali go o niedzielne spotkanie przeciwko Sevilli, podczas którego zmarnował rzut karny. Odpowiedź napastnika szybko poniosła się po hiszpańskich mediach.
W sobotę FC Barcelona poniosła pierwszą porażkę w sezonie, jeśli chodzi o rozgrywki La Liga. Drużyna Hansiego Flicka została kompletnie rozbita przez grającą na własnym stadionie Sevillę (1:4). Po pierwszej połowie goście spokojnie mogli przegrywać nawet czterema bramkami.
Przy stanie 0:2 impuls dał Marcus Rashford, który tuż przed przerwą strzelił kontaktowego gola. Po zmianie stron - w 76. minucie - doskonałą okazję do wyrównania miał Robert Lewandowski. 37-latek podszedł do rzutu karnego, jednak jego strzał nie wylądował nawet w świetle bramki.
Hiszpanie cytują Roberta Lewandowskiego. "Przyznał, że porażka była bolesna"
Niewykorzystana "jedenastka" polskiego napastnika jeszcze bardziej podłamała kataloński zespół. Ostatecznie Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki aż czterokrotnie.
Dzień po meczu przyszła pora na kolejną przerwę reprezentacyjną. Lewandowski udał się na zgrupowanie kadry "Biało-Czerwonych". O godz. 17:45 ruszyła konferencja, na której kapitan drużyny pojawił się u boku Jana Urbana. Jedno z pytań dziennikarzy dotyczyło tego, co w sobotę stało się w Sewilli.
Odpowiedź 37-latka natychmiastowo zaciekawiła hiszpańskie media. Na łamach "Mundo Deportivo" zacytowano słowa Lewandowskiego. "Polski napastnik przyznał, że porażka w Sewilli była bolesna, ale należy ją traktować jako punkt zwrotny" - czytamy.
- Wiadomo, że takie mecze jak wczoraj się zdarzają. To jest piłka nożna. Nie zawsze idzie wszystko po myśli. Niewykorzystane rzuty karne są wkalkulowane w ten sport. Ale takie sytuacje mogą wzmocnić. Ta chęć rewanżu jest duża. Trzeba pokazać to na boisku - tłumaczył piłkarz na spotkaniu z mediami.
"Lewandowski powiedział, że w szatni jest chęć pozbycia się tego ciernia" - z kolei tak jego słowa skomentowali eksperci cytowanego dziennika. Zaraz po sobotnim meczu hiszpańskie media nie zostawiły na naszym rodaku suchej nitki.
W czwartek 9 października reprezentację Polski czeka towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią. Trzy dni później kadra Urbana zmierzy się z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata. Relacje na żywo z obu meczów w Interii Sport.