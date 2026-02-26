Słowa Lewandowskiego niosą się po Hiszpanii. Polak opowiedział o swoim dramacie

1628 - tyle minut w tym sezonie na boisku jako piłkarz Barcelony spędził Robert Lewandowski. Czas ten przełożył się na 31 spotkań, w których polski napastnik strzelił 13 goli i zanotował trzy asysty. Ostatnio 66 minut rozegrał w meczu przeciwko Levante (3:0). W sobotę drużyna Hansiego Flicka zmierzy się z Villarrealem w 26. kolejce.

Z racji swojego statusu kapitan kadry Jana Urbana często jest zapraszany na wywiady w różnych formach. Około miesiąc temu 37-latek zawitał w podcascie "High Performance", podczas którego zdobył się na kilka szczerych wyznań.

Mocne słowa o Feio. "Poskromić tego tygryska malutkiego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lewandowski się otworzył. Szczerzej się nie dało. W Hiszpanii wielkie poruszenie

Jedno z nich dotyczyło śmierci ojca Krzysztofa, który odszedł w 2005 roku. - Straciłem ojca, gdy miałem 16 lat. To było dla mnie bardzo trudne. Nie byłem gotowy, by być mężczyzną. I w jeden dzień, w jedną minutę, musiałem być mężczyzną w mojej rodzinie i w moim życiu. Zmarł przed moim pierwszym meczem - opowiadał. Jego słowa pod koniec lutego cytuje kataloński dziennik "Sport".

- Wiem, że każdy pierwszy gol w każdej nowej drużynie lub w reprezentacji narodowej był dla niego. Za każdym razem, gdy wychodzę na boisko, wiem, że mój ojciec widzi mnie z najlepszego miejsca na stadionie (...) Kiedy to się stało, zamknąłem się przed światem, przed ludźmi. Nie byłem przygotowany, byłem młody (...) Najbardziej tęsknię za rozmowami z ojcem. Nie o ważnych sprawach, tylko o rozmowie - dodawał Lewandowski, co skomentowali dziennikarze.

"Postać jego ojca była decydująca w tych wczesnych latach. Lewandowski pamięta go jako kogoś szanowanego i silnego, nawet w trudnym środowisku" - czytamy na łamach "Sportu", który dodaje, że "był to moment, który zmienił jego życie".

Hiszpanie są pod wrażeniem wyznania 37-latka. Sami nie szczędzą mu uznania. "Takie momenty naznaczyły jego dzieciństwo i ukształtowały mentalność, która doprowadziła go do elity (...) stał się jednym z wielkich wzorców europejskiej piłki nożnej i ugruntował swoją pozycję jako jeden z najlepszych strzelców na świecie" - napisano.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski LUKASZ KALINOWSKI East News

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Czy Adrian Siemieniec będzie w przyszłym sezonie trenerem Jagiellonii Białystok? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport