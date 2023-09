Słodko-gorzki mecz Lewandowskiego? Media piszą wprost. "Nie zagroził"

Robert Lewandowski nie znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony w wyjazdowym meczu z Mallorcą. Xavi Hernandez wytłumaczył tę decyzję szeroką kadrą i nagromadzeniem minut przez Polaka, który na murawie Son Moix pojawił się po upływie niemal godziny gry. Ponad trzydzieści minut to odpowiedni czas, by móc go ocenić, tak też zrobiły media. Doceniły one grę 35-latka bez piłki, choć zwróciły uwagę na brak zagrożenia w kierunku bramki Rajkovicia.