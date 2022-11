Sławy i celebryci pocieszają Roberta Lewandowskiego po jego wpadce. "Jest człowiekiem!"

Anna Dereszowska: "Lewandowski czasem się myli i ma do tego prawo"

"Robert Lewandowski jest człowiekiem, wybitnym piłkarzem, ale człowiekiem. I czasem, choć rzadko, się myli. I ma do tego prawo!! ! Kibicujemy dalej!!! Powodzenia w następnych spotkaniach" - napisała pod postem "Lewego" aktorka Anna Dereszowska.

Z równie pozytywnym przekazem pospieszył do piłkarza inny aktor, Borys Szyc. "Do przodu!" - takimi słowami zwrócił się do Lewandowskiego w komentarzu.